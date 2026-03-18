Νέα Μάκρη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή των πυροβολισμών μεταξύ Τούρκων μαφιόζων

Σκηνές που θύμιζαν ταινία σημειώθηκαν σε κεντρικό δρόμο της Νέας Μάκρης πριν μερικές εβδομάδες, όπου τρεις Τούρκοι μαφιόζοι αντάλλαξαν πυροβολισμούς, αδιαφορώντας για το αν θα υπάρξουν θύματα.

Το Mega έφερε στο φως βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που έπεσαν οι πυροβολισμοί κατά τη συμπλοκή, για την οποία οι τρεις Τούρκοι υπήκοοι συνελήφθησαν στη Νέα Μάκρη.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο: «Βλέπουμε κατά μεσής του δρόμου στη Λεωφόρο Μαραθώνος και στη συμβολή με την οδό Πλαταιών, τους δύο Τούρκους μαφιόζους να πυροβολούν εναντίον ενός τζιπ ομοεθνών τους, αδιαφορώντας για τυχόν ανθρώπινες απώλειες αν χτυπήσουν κάποιους περαστικούς».

«Είναι ένα ακόμα δείγμα του μεγάλου προβλήματος που υπάρχει με 300 – 400 Τούρκους μαφιόζους που φαίνεται να βρίσκονται στην Ελλάδα. Προσπαθεί η ΕΛ.ΑΣ. να περιορίσει την δράση τους. Έχουμε μέχρι στιγμής 12 νεκρούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από δικές τους ενέργειες, τουλάχιστον 10 επεισόδια με πυροβολισμούς στη μέση του δρόμου σε Γλυφάδα, σε Θεσσαλονίκη, στον Πειραιά και αλλού», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας οι τρεις Τούρκοι υπήκοοι που συνελήφθησαν για την υπόθεση των πυροβολισμών στη Νέα Μάκρη.

Οι συλλήψεις των Τούρκων υπηκόων για τους πυροβολισμούς στη Νέα Μάκρη προέκυψαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση του ελληνικού «FBI» σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, χθες Κυριακή (15.03.26).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους κρατούμενους βρίσκεται και ένας από τους φυσικούς δράστες της επίθεσης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται στη συμπρωτεύουσα για τον εντοπισμό ενός ακόμη εμπλεκόμενου ατόμου.

​Η υπόθεση αφορά το αιματηρό επεισόδιο της 3ης Μαρτίου στη λεωφόρο Μαραθώνος, όταν οι δράστες, μετά από συμπλοκή μέσα σε σούπερ μάρκετ, έστησαν καρτέρι στον «στόχο» τους.

Αφού τον παρακολουθούσαν για 10 λεπτά από την απέναντι πλευρά του δρόμου, τον πλησίασαν τη στιγμή που επιβιβάστηκε στο όχημά του και το «γάζωσαν» με τουλάχιστον επτά σφαίρες πριν διαφύγουν πεζοί στα γύρω στενά.

Οι αρχές εξετάζουν πλέον τις διασυνδέσεις των συλληφθέντων και το κίνητρο της επίθεσης, η οποία φαίνεται να αποτελεί ξεκαθάρισμα λογαριασμών.