Ελλάδα

Νέα Πέραμος: Δύο εγκλήματα στην οικογένεια του 27χρονου που βρέθηκε νεκρός – Η άγρια δολοφονία του θείου του το 1999

Δράστης της δολοφονίας, ένας υπήκοος Αλβανίας που διατηρούσε ερωτικές σχέσεις με τη σύζυγο του θείου του 27χρονου
ο 27χρονος
Ο 27χρονος που βρέθηκε δολοφονημένος σε ρέμα στη Νέα Πέραμο

Συγκλονισμένη είναι η οικογένεια του 27χρονου επιχειρηματία που έπεσε θύμα απαγωγής και βρέθηκε δολοφονημένος στη Νέα Πέραμο.

Είναι η δεύτερη φορά που η οικογένεια του νεαρού, που έπεσε θύμα απαγωγής και βρέθηκε άγρια δολοφονημένος στη Νέα Πέραμο την Κυριακή (1.2.26), βιώνει ένα φρικτό έγκλημα.

Το 1999, ο θείος του 27χρονου δολοφονήθηκε μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Ένα έγκλημα πάθους που συγκλόνισε τότε όλη την Ελλάδα και έγινε πρωτοσέλιδο επί μήνες ως την εξιχνίασή του.

 

Το χρονικό του άγριου εγκλήματος

Μεσάνυχτα της 1ης Ιουνίου 1999. Ο 29χρονος Γιώργος Βροντάκης δολοφονήθηκε στην κρεβατοκάμαρά του με δύο μαχαιριές στην πλάτη και μία στον λαιμό. Η σύζυγός του ισχυρίστηκε ότι στο σπίτι μπήκαν τρεις ληστές. Σκότωσαν τον άντρα της, έδεσαν και φίμωσαν εκείνη. Ο γιος τους, 9 χρόνων τότε, ήταν εκείνος που την έλυσε για να ειδοποιήσει τελικά την Αστυνομία.

Το ματωμένο μαχαίρι εντοπίστηκε σε μία οικοδομή 50 μέτρα από το σπίτι του δολοφονημένου, από τον ίδιο του τον πατέρα. Οι δράστες έχουν προλάβει να εξαφανιστούν. Επί μήνες, η σύζυγος του 29χρονου άνδρα θρήνησε για τον χαμό του. Εμφανιζόταν συντετριμμένη, ζητώντας δικαίωση για εκείνη και τα παιδιά της. Η αλήθεια όμως ήταν τελείως διαφορετική.

Πέρασαν εννιά ολόκληροι μήνες, με την Αστυνομία όλο αυτό το διάστημα να συλλέγει στοιχεία ώσπου έφτασε στην άκρη του νήματος. Τα όσα αποκαλύφθηκαν τότε προκάλεσαν ανατριχίλα. Ηθικός αυτουργός της δολοφονίας αποδείχτηκε η ίδια του η σύζυγος και η δήθεν ληστεία στο σπίτι τους ήταν σκηνοθετημένη.

Δράστης της δολοφονίας, ένας υπήκοος Αλβανίας που εργαζόταν στην οικοδομή τους, ο οποίος διατηρούσε ερωτικές σχέσεις με τη σύζυγο του 29χρονου. Τα στοιχεία που είχαν στα χέρια τους οι Αρχές δεν μπορούσαν να αμφισβητηθούν, παρότι η χήρα ποτέ δεν παραδέχτηκε ότι το έκανε.

Στα δύο δικαστήρια που ακολούθησαν, ο μεγάλος τους γιος περιέγραψε την νύχτα του φόνου. Πώς ξύπνησε, πώς βρήκε τη μητέρα του δεμένη και φιμωμένη, πώς είδε τον πατέρα του νεκρό πάνω στο κρεβάτι.

Η γυναίκα έκατσε πεντέμιση χρόνια στις γυναικείες φυλακές του Κορυδαλλού. Τα δύο ανήλικα παιδιά τους μεγάλωσαν με τη γιαγιά τους στον Ασπρόπυργο, μακριά από τη μητέρα τους.

Το καλοκαίρι του 2005 η σύζυγος του δολοφονημένου έκανε αίτηση αποφυλάκισης που έγινε δεκτή.

Έναν χρόνο όμως μετά οδηγήθηκε ξανά στις γυναικείες φυλακές του Κορυδαλλού.

Η αγωγή που είχε καταθέσει σε βάρος της η οικογένεια του άνδρα της για ψυχική οδύνη επιδικάστηκε και η κατηγορούμενη όφειλε να τους καταβάλει 500.000 ευρώ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
282
145
118
110
76
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Συνεχίστε να την ψάχνετε, βοήθησα αρκετά» λέει ο πατέρας της Λόρα - Ο «μυστηριώδης» άντρας και η έκκληση του ετεροθαλούς αδερφού της
«Αν κρύβεται, δεν θέλει να επιστρέψει αλλά ξέρει που μένω - Λόρα ξέρεις πού μπορείς να με βρεις, είμαι εδώ, γιατί μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο» λέει ο ετεροθαλής αδερφός της 16χρονης
Η 16χρονη Λόρα
Το πρόσωπο κλειδί και οι βασανισμοί πριν την εκτέλεση στο Μεγάλο Πεύκο - «Η μάνα και η σύντροφός του ξέρουν τι έγινε» λέει ο πατέρας του 27χρονου
Κακώσεις από γροθιές στα χείλη και ανάμεσα στα φρύδια που παραπέμπουν σε βασανιστήρια, τροφή στο στομάχι που «μαρτυρά» το πως έμεινε 6 μέρες ζωντανός έδειξε η ιατροδικαστική του 27χρονου θύματος
Ο 27χρονος πριν απαχθεί
5
Newsit logo
Newsit logo