Δολοφονία Μοσχούρη: Το μεγάλο αφεντικό, οι ναυλωμένοι εκτελεστές που διέφυγαν στο εξωτερικό και η σύλληψη έξω από το Α.Τ.

Οι δύο ρωσόφωνοι εκτελεστές με τα καλάσνικοφ του «Θαμνάκια», που έφυγαν οδικώς αμέσως μετά τη δολοφονία για το εξωτερικό, ο κομβικός ρόλος ενός εκ των συλληφθέντων – ο οποίος μάλιστα συνελήφθη έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως την ώρα που πήγαινε να δώσει το «παρών» – και οι δύο παράλληλες υποθέσεις που εξιχνιάστηκαν, συνθέτουν τα κομμάτια από το τελευταίο παζλ της Greek Mafia.

Οι αναλυτές του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, έπειτα από έρευνες ενός έτους, έφτασαν στα τέσσερα άτομα που φέρονται να οργάνωσαν, για λογαριασμό του «μεγάλου αφεντικού», τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη στο Χαλάνδρι, τον Απρίλιο του 2025, όταν το ντουέτο των ναυλωμένων εκτελεστών έστησε καρτέρι και τον «γάζωσε» με περισσότερες από 54 σφαίρες.

Οι δύο ρωσόφωνοι πιστολέρο ήρθαν στην Ελλάδα από το εξωτερικό, εκτέλεσαν το «σφραγισμένο» συμβόλαιο θανάτου αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και μετά τη «δουλειά» έφυγαν οδικώς για την πατρίδα τους.

Το κομβικό πρόσωπο στο σκηνικό θανάτου είναι παλιός γνώριμος των Αρχών και δεξί χέρι στελέχους της Greek Mafia, που δολοφονήθηκε πρόσφατα στην Αράχωβα. Ο ίδιος έπεσε στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. με κινηματογραφικό τρόπο, τη στιγμή που βρισκόταν έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως, όπου είχε πάει να δώσει το «παρών».

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο ίδιος φέρεται να είναι και ο ιθύνων νους του εμπρησμού αντιπροσωπείας πολυτελών οχημάτων στη Νέα Ερυθραία, υπόθεση που συνδέεται με τον δολοφονημένο Μοσχούρη και το θηριώδες SUV που οδηγούσε την ημέρα της εκτέλεσης.

Παράλληλα, το ίδιο πρόσωπο, μαζί με τρεις ακόμη συνεργούς, φέρεται να κρύβεται πίσω από το σχέδιο παγίδευσης με κάμερες και GPS του σπιτιού, του γραφείου και του αυτοκινήτου της δικηγόρου γνωστού βαρυποινίτη, τον οποίο ήθελαν να «καθαρίσουν» όταν θα έβγαινε με άδεια από τις φυλακές.