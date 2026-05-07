Ηράκλειο: Οργισμένη η αδερφή του 21χρονου Νικήτα επιτέθηκε στους αστυνομικούς στην κηδεία – «Ήρθατε τώρα που τον σκότωσαν»

Οργισμένη ήταν η οικογένεια του 21χρονου Νικήτα για την παρουσία αστυνομικών στην κηδεία του νεαρού που δολοφονήθηκε από τον 54χρονο στην Αμμουδάρα Ηρακλείου.

«Να φύγετε» ζητούσε αδελφή του 21χρονου Νικήτα του από τους αστυνομικούς που βρέθηκαν έξω από την εκκλησία στο χωριό Χώνος του Μυλοποτάμου που γινόταν η κηδεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κοπέλα σπρώχνει τον αστυνομικό και του ζητά να φύγει από το σημείο εξοργισμένη που δεν τον προστάτεψαν όταν ο αγαπημένος της αδελφός ήταν εν ζωή.

Άλλωστε πολλές και η ίδια μαζί με τον Νικόστρατο είχαν επισκεφτεί το Αστυνομικό Μέγαρο για να ζητήσουν βοήθεια μετά τις επιθέσεις που είχαν δεχθεί από τον 54χρονο.

Εξοργισμένοι ήταν όλοι οι συγγενείς στην κηδεία του 21χρονου που έγινε στο Χώνο Μυλοποτάμου. «Ήρθαν τώρα που τον σκότωσαν», φέρονται να φώναζαν εκφράζοντας την πίκρα και την αγανάκτησή τους μέσα σε μια ήδη εξαιρετικά φορτισμένη ημέρα. Σύμφωνα με την οικογένεια, είχαν απευθυνθεί στις Αρχές επί τρία χρόνια, ζητώντας παρέμβαση και προστασία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αστυνομικοί απομακρύνθηκαν από την εκκλησία, όμως ο πατέρας του 21χρονου, κατά την άφιξη της σορού του γιου του στην εκκλησία απευθύνθηκε στους αστυνομικούς λέγοντάς τους «Από το χωριό να φύγετε».

Το αντίο με δύο μαντινάδες γεμάτες πόνο

Ιδιαίτερα φορτισμένος ήταν και ο αποχαιρετισμός της αδελφής του Νικηστράτου, η οποία του είπε το τελευταίο αντίο με δύο μαντινάδες γεμάτες πόνο, συγκινώντας όσους βρίσκονταν στον Ιερό Ναό.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν τα λόγια του Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομου, ο οποίος αποχαιρέτησε τον 21χρονο με βαθιά συγκίνηση, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα κατά της οπλοχρησίας.

Ο Μητροπολίτης αναφέρθηκε στις τραγικές συνέπειες της παρουσίας όπλων, τονίζοντας ότι «μπορούμε να πούμε πως αν αυτά τα πιστόλια δεν υπήρχαν, είτε νόμιμα είτε παράνομα, δεν θα είχε συμβεί αυτό». Απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους, ζήτησε να μην ακουστεί κανένας πυροβολισμός στη μνήμη του Νικηστράτου.

«Για ακόμη μία φορά, βγάζω από τα βάθη της καρδιάς μου, για τον Νικηστράτο, σήμερα μια έκκληση: να μην ακουστεί ούτε ένας πυροβολισμός, για κανέναν λόγο», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας σε αυτοσυγκράτηση και σεβασμό στην ημέρα του αποχαιρετισμού.

Ο κ. Πρόδρομος υπογράμμισε ότι οι άσκοποι πυροβολισμοί και η βία δεν εκφράζουν την πραγματική ταυτότητα της Κρήτης. «Γιατί δεν είναι αυτή η αλήθεια της Κρήτης. Δεν είναι αυτή η ταυτότητα της Κρήτης», είπε, επισημαίνοντας ότι η Κρήτη είναι συνώνυμη με την αλληλεγγύη, τη συμπαράσταση και την ανθρώπινη παρουσία στις δύσκολες στιγμές.

«Η Κρήτη είναι να στέκεσαι δίπλα στον άλλο. Όχι μόνο στις χαρές, που βγαίνουμε έξω, αλλά και όταν πονά. Να δίνεις πράγματα. Αυτή είναι η Κρήτη μας», ανέφερε ο Μητροπολίτης, σε μια αποστροφή που προκάλεσε συγκίνηση στους παρευρισκόμενους.

Η πιο φορτισμένη στιγμή της ομιλίας του ήρθε όταν απηύθυνε λόγια συγγνώμης προς τον Νικηστράτο. «Μία συγγνώμη μεγάλη. Από όλους μας για όσα κάναμε και για όσα δεν κάναμε», είπε, ζητώντας από τον 21χρονο να φωτίσει, όπως ανέφερε, «τα σκοτάδια της δικής μας ζωής».

«Και εγώ θα προσεύχομαι παιδί μου για τη δική σου ανάσταση. Θα σε έχει τώρα αγκαλιά η Παναγία μας. Εκεί δεν θα κινδυνεύεις από κανέναν. Εκεί να προσεύχεσαι για όλους μας», πρόσθεσε, μέσα σε κλίμα έντονης συγκίνησης.

Ο πόνος για την οικογένεια και τους φίλους του είναι αβάσταχτος, καθώς δυσκολεύονται να συνειδητοποιήσουν ότι ο νεαρός χάθηκε τόσο ξαφνικά. Ο Νικήτας Γεμιστός έπεσε νεκρός από τα πυρά του 54χρονου Κώστα Παρασύρη, πατέρα του 17χρονου φίλου του, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του τον Νοέμβριο του 2023 στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, εβδομάδες μετά το τροχαίο στο οποίο είχε εμπλακεί με τον 21χρονο στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου.