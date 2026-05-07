Χρυσοχοΐδης για τη δολοφονία του 21χρονου στην Κρήτη: Είχαμε ενημερώσει την Εισαγγελία για τον 54χρονο

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη υποστήριξε ότι η Αστυνομία «έκανε ό,τι μπορούσε» και άφησε αιχμές για την απόφαση να αφεθεί ελεύθερος ο δράστης
Δολοφονία στο Ηράκλειο
Αιχμές για τη διαχείριση της υπόθεσης από την Εισαγγελία άφησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος στη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού από τον 54χρονο Κώστα Παρασύρη στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, στην Κρήτη.

Μιλώντας το πρωί της Πέμπτης (07.05.2026) στα Παραπολιτικά 90,1 για τη δολοφονία του 21χρονου στην Κρήτη, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης υποστήριξε ότι η Αστυνομία είχε κινηθεί όπως όφειλε, ενημερώνοντας την Εισαγγελία για τη συμπεριφορά του 54χρονου. «Ο δολοφόνος επιχειρούσε πολύ καιρό να κάνει κακό στον 21χρονο. Όταν παραβιάστηκαν τα περιοριστικά μέτρα, το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα έκανε ό,τι έπρεπε, ειδοποιώντας την Εισαγγελία. Ωστόσο, εκείνη έδωσε εντολή να αφεθεί ελεύθερος ο πατέρας. Άρα η Αστυνομία έκανε ό,τι μπορούσε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τραγωδία στην Αμμουδάρα έχει προκαλέσει σοκ στην Κρήτη, καθώς ο 21χρονος Νικήτας εκτελέστηκε από τον πατέρα φίλου του, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο τρία χρόνια νωρίτερα.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στάθηκε και στις βαθύτερες κοινωνικές παθογένειες που, όπως είπε, αναδείχθηκαν μέσα από την υπόθεση. «Δεν είναι μόνο απλώς η Κρήτη εδώ, πρόκειται συνολικά για αντιλήψεις που κυριαρχούν σε μια σειρά από πράγματα», σημείωσε.

Αναφερόμενος στο τροχαίο δυστύχημα που είχε προηγηθεί, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη έκανε λόγο για μια «συναισθηματική κατάσταση» που διαμορφώθηκε στη συνέχεια και η οποία, όπως είπε, αποτυπώθηκε και σε βίντεο που κυκλοφόρησε. «Καταλαβαίνει κανείς όλη την παθογένεια αυτού του πράγματος. Καταλαβαίνει κανείς πως πολλοί άνθρωποι αντιλαμβάνονται, αισθάνονται μια απώλεια και πώς αντιδρούν», ανέφερε.

Παράλληλα, τόνισε ότι υπάρχει «μεγάλος σεβασμός» απέναντι σε δύο γονείς που χάνουν το παιδί τους, υπογραμμίζοντας ωστόσο το τραγικό αποτέλεσμα της πράξης. «Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα στον κόσμο, αλλά από την άλλη αυτό που έκαναν τώρα πού οδηγεί; Χάθηκε ακόμα ένα παιδί», είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

