Νότης Σφακιανάκης: Άλλαξε ημερομηνία η κηδεία της αδελφής του – Θα γίνει την Παρασκευή

Πολύ δύσκολες ώρες βιώνει ο Νότης Σφακιανάκης, καθώς θρηνεί για την απώλεια της αδελφής του, Πολυάννας, η οποία «έφυγε» από τη ζωή λίγους μήνες μετά τον θάνατο της συζύγου του, Κιμ Σφακιανάκη.

Aρχικά, είχε προγραμματιστεί η κηδεία της Πολυάννας Σφακιανάκη που έδινε μάχη με τον καρκίνο να γίνει την Πέμπτη (07.05.2026), ωστόσο τελικά η κηδεία της άλλαξε ημερομηνία. Ο Νότης Σφακιανάκης και τα υπόλοιπα αγαπημένα της πρόσωπα, όπως μετέδωσε η εκπομπή «Buongiorno» το πρωί της Πέμπτης, θα αποχαιρετίσουν την άτυχη γυναίκα την Παρασκευή.

Η δημοσιογράφος του Kos tv, Μαρία Πολίτου, μίλησε στην εκπομπή του MEGA αναφέροντας ότι η αλλαγή έχει να κάνει με τα διαδικαστικά της κηδείας και για μπορέσει να μεταφερθεί η σορός από την Αθήνα στην Κω.

«Συνδεόμασταν οικογενειακά με την Πολυάννα. Ο κουμπάρος μου ήταν αδερφός του συζύγου της. Με την Πολυάννα συμπορευθήκαμε ένα διάστημα μαζί στο νηπιαγωγείο που ήταν μαθητής ο εγγονός της ο Γιάννης και ήμασταν μαζί στον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων. Ήταν πάντα κοντά, σαν γιαγιά του είχε αδυναμία, ήθελε να ανακατεύεται σε όλα. Είχαν μία πολύ στενή σχέση, ο εγγονός της, όπως και οι δύο κόρες της ήταν πάντα στο πλευρό της σε όλη την περιπέτεια της υγείας της», είπε αρχικά η δημοσιογράφος.

«Η κηδεία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή στις 14:00 στον Ιερό Ναό Αναλήψεως. Η αλλαγή αφορά καθαρά με τα διαδικαστικά, για να προλάβει να έρθει η σορός στο νησί από την Αθήνα. Ο Νότης Σφακιανάκης και ο γιος του, Απόλλωνας ήταν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της, κανόνισαν τα πάντα. Στην Αθήνα εκείνη έμενε σπίτι του αδερφού της, μέχρι που δεν εξυπηρετούσε και έμενε σε σπίτι κοντά στον Ευαγγελισμό», εξήγησε στη συνέχεια.

«Περίπου 1,5 χρόνο κράτησε η περιπέτεια της υγείας της, αλλά από τον Ιανουάριο χειροτέρεψε. Ο Νότης και τα παιδιά του ξέρουμε πως θα είναι στην κηδεία. Η αδερφή του ήταν η μεγάλη του αδυναμία. Πάντα ήταν δίπλα της. Ο Νότης μπορεί να έχει αποσυρθεί από την νυχτερινή ζωή, αλλά δεν έχει αποσυρθεί από την ζωή της οικογένειάς του. Στην Κω έρχεται κανονικά», πρόσθεσε η Μαρία Πολίτου.