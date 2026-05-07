Ελλάδα

Νότης Σφακιανάκης: Άλλαξε ημερομηνία η κηδεία της αδελφής του – Θα γίνει την Παρασκευή

Η αλλαγή έγινε για να προλάβει να μεταφερθεί η σορός στην Κω από την Αθήνα
Νότης Σφακιανάκης
Ο Νότης Σφακιανάκης / NDP PHOTO
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Πολύ δύσκολες ώρες βιώνει ο Νότης Σφακιανάκης, καθώς θρηνεί για την απώλεια της αδελφής του, Πολυάννας, η οποία «έφυγε» από τη ζωή λίγους μήνες μετά τον θάνατο της συζύγου του, Κιμ Σφακιανάκη.

Aρχικά, είχε προγραμματιστεί η κηδεία της Πολυάννας Σφακιανάκη που έδινε μάχη με τον καρκίνο να γίνει την Πέμπτη (07.05.2026), ωστόσο τελικά η κηδεία της άλλαξε ημερομηνία. Ο Νότης Σφακιανάκης και τα υπόλοιπα αγαπημένα της πρόσωπα, όπως μετέδωσε η εκπομπή «Buongiorno» το πρωί της Πέμπτης, θα αποχαιρετίσουν την άτυχη γυναίκα την Παρασκευή. 

Η δημοσιογράφος του Kos tv, Μαρία Πολίτου, μίλησε στην εκπομπή του MEGA αναφέροντας ότι η αλλαγή έχει να κάνει με τα διαδικαστικά της κηδείας και για μπορέσει να μεταφερθεί η σορός από την Αθήνα στην Κω.

«Συνδεόμασταν οικογενειακά με την Πολυάννα. Ο κουμπάρος μου ήταν αδερφός του συζύγου της. Με την Πολυάννα συμπορευθήκαμε ένα διάστημα μαζί στο νηπιαγωγείο που ήταν μαθητής ο εγγονός της ο Γιάννης και ήμασταν μαζί στον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων. Ήταν πάντα κοντά, σαν γιαγιά του είχε αδυναμία, ήθελε να ανακατεύεται σε όλα. Είχαν μία πολύ στενή σχέση, ο εγγονός της, όπως και οι δύο κόρες της ήταν πάντα στο πλευρό της σε όλη την περιπέτεια της υγείας της», είπε αρχικά η δημοσιογράφος.

«Η κηδεία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή στις 14:00 στον Ιερό Ναό Αναλήψεως. Η αλλαγή αφορά καθαρά με τα διαδικαστικά, για να προλάβει να έρθει η σορός στο νησί από την Αθήνα. Ο Νότης Σφακιανάκης και ο γιος του, Απόλλωνας ήταν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της, κανόνισαν τα πάντα. Στην Αθήνα εκείνη έμενε σπίτι του αδερφού της, μέχρι που δεν εξυπηρετούσε και έμενε σε σπίτι κοντά στον Ευαγγελισμό», εξήγησε στη συνέχεια.

«Περίπου 1,5 χρόνο κράτησε η περιπέτεια της υγείας της, αλλά από τον Ιανουάριο χειροτέρεψε. Ο Νότης και τα παιδιά του ξέρουμε πως θα είναι στην κηδεία. Η αδερφή του ήταν η μεγάλη του αδυναμία. Πάντα ήταν δίπλα της. Ο Νότης μπορεί να έχει αποσυρθεί από την νυχτερινή ζωή, αλλά δεν έχει αποσυρθεί από την ζωή της οικογένειάς του. Στην Κω έρχεται κανονικά», πρόσθεσε η Μαρία Πολίτου. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
127
118
100
96
86
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Δολοφονία στο Ηράκλειο: Οι τραγικές συμπτώσεις, το διπλό χτύπημα της μοίρας και ο κοινός τάφος του Γιώργου και του Χάρη
Ο 22χρονος ανιψιός του 54χρονου δολοφόνου είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα το 2016 ενώ και ο γιος του σκοτώθηκε σε τροχαίο το 2024 με οδηγό του αυτοκινήτου τον 21χρονο Νικήτα
Δολοφονία στο Ηράκλειο
Οργισμένη η αδερφή του 21χρονου Νικήτα επιτέθηκε στους αστυνομικούς στην κηδεία - «Ήρθατε τώρα που τον σκότωσαν»
«Μια μεγάλη συγγνώμη στον Νικήστρατο για όσα δεν κάναμε» είπε συγκλονίζοντας ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομος στην κηδεία του 21χρονου
Η αδερφή του 21χρονου σπρώχνει τους αστυνομικούς
Ανανεώθηκε πριν 30 λεπτά
37
Ο Χρήστος Σπίρτζης κατέθεσε αίτημα για ανάσυρση της δικογραφίας των υποκλοπών από το αρχείο και εξαίρεση του Κωνσταντίνου Τζαβέλλα
Το δεύτερο αίτημα και με το οποίο ζητείται η εξαίρεση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, από το χειρισμό της υπόθεσης, καθώς κατά τον κ. Σπίρτζη «είναι άμεσα εμπλεκόμενος με την υπόθεση»
O Χρήστος Σπίρτζης
«Έλεγα πάρτε του αυτό το πατίνι, θα χτυπήσει και θα τρέχουμε» λέει η γιαγιά του 12χρονου που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο
«Ο πατέρας του τού είχε πάρει κράνος και όλα τα απαραίτητα. Άλλες φορές τα φορούσε και άλλες όχι. Τώρα όλοι είναι στο νοσοκομείο κι εγώ περιμένω να μου πουν πώς είναι»
Ατύχημα με πατίνι στον Ασπρόπυργο
Newsit logo
Newsit logo