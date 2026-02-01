Νέα Πέραμος: «Γαζωμένος» από σφαίρες ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός στο ρέμα – Βίντεο ντοκουμέντο από την απαγωγή του

Τουλάχιστον οκτώ σφαίρες έχει δεχθεί ο νεαρός άνδρας που βρέθηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο το απόγευμα της Κυριακής 1η Φεβρουαρίου 2026 ενώ οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ξεκαθάρισμα λογαριασμός.

Ο άνδρας που βρέθηκε δολοφονημένος και δεμένος χειροπόδαρα στο ρέμα στη Νέα Πέραμο είναι ένας 27χρονος, ο οποίος είχε πέσει θύμα απαγωγής την προηγούμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα την Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026 έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα.

Η σύντροφός του είχε δηλώσει την εξαφάνισή του στην Αστυνομία ενώ είχε καταθέσει στις Αρχές πως από τις κάμερες είδε 4 ενόπλους να αρπάζουν τον 27χρονο και να τον βάζουν σε αυτοκίνητο το οποίο αποδείχθηκε πως ήταν κλεμμένο.

Ο νεαρός έχει καταγωγή από την Κρήτη και δεν έχει ποινικό παρελθόν, ενώ η αναγνώρισή του ήταν δύσκολη καθώς η σορός βρέθηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση.

Στο σημείο βρέθηκαν δυο κάλυκες , ενώ οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγωγής για λύτρα ή για ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

Το MEGA εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της αρπαγής του.

Σε αυτό φαίνονται δύο άντρες, ο ένας μάλιστα οπλοφορεί, να βάζουν μέσα στο όχημά τους τον 27χρονο.