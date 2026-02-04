Νέα Πέραμος: Ο 27χρονος που δολοφονήθηκε δεχόταν απειλές από τον πατέρα του – Πρόσωπο «κλειδί» η σύντροφός του

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις στην υπόθεση απαγωγής και δολοφονίας του 27χρονου, του οποίου η σορός εντοπίστηκε σε ρέμα στη Νέα Πέραμο. Πρόσωπο «κλειδί» είναι η σύντροφός του αλλά και ο πατέρας του, που έχει δηλώσει δημόσια ότι γνώριζε πως το παιδί του κινδυνεύει.

Μαραθώνια ήταν η κατάθεση της συντρόφου του άτυχου 27χρονου που βρήκε βασανιστικό θάνατο στη Νεα Πέραμο. Η δολοφονία του σημειώθηκε ξημερώματα Κυριακής (01.02.2026), ωστόσο όπως διαπιστώθηκε η απαγωγή του έγινε 6 μέρες πριν, με τους απαγωγείς του να τον κρατούν κάπου και να τον βασανίζουν, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο.

Ο 27χρονος απήχθη έξω από το σπίτι της συντρόφου του στην Ελευσίνα, ενώ η νεαρή κοπέλα, σύμφωνα με τις αρχές, δεν έχει κάποια σχέση με την υπόθεση. Χτες (03.02.2026) η γυναίκα κατέθετε επί 6 ώρες, και μεταξύ άλλων μίλησε για την δουλειά που έκανε ο σύντροφός της αλλά και για τις σχέσεις που είχε με την οικογένειά του.

Ανέφερε ότι οι επαφές που είχε ο 27χρονος με τους γονείς του ήταν ελάχιστες. «Μιλούσε λίγο περισσότερο με την μητέρα του, πιο λίγο με τον πατέρα του γιατί τσακωνόντουσαν πολύ», είπε. Σύμφωνα τα όσα είπε η σύντροφος στο Ανθρωποκτονιών, πατέρας και γιος είχαν συχνά διαφωνίες για τα περιουσιακά, και ιδιαίτερα για τα όσα κληρονομούσε ο 27χρονος από τον παππού του (τον πατέρα του πατέρα του).

Νέα στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα το Mega, αποκαλύπτουν ότι ο πατέρας έστελνε ηχητικά μηνύματα στον γιο του, στα οποία τον απειλούσε. Για την ύπαρξη των μηνυμάτων αυτών μίλησαν συγγενικά πρόσωπα των δύο στις αρχές. Πλέον αναμένεται αυτά τα ηχητικά να κατατεθούν στην ΕΛΑΣ, ενώ οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους το λάπτοπ και το τάμπλετ του 27χρονου. Παράλληλα, η αστυνομία αναφέρει ότι ίσως η σύντροφος του θύματος κληθεί για νέα κατάθεση επειδή υπάρχουν κενά στην ήδη υπάρχουσα κατάθεσή της.

«Ο γιος μου είχε πει ότι κινδύνευε»

Ο πατέρας του 27χρονου αναμένεται αύριο να καταθέσει στις Αρχές. Από την δική του πλευρά είχε υποστηρίξει πως όλοι γνωρίζουν γιατί φοβόταν ο γιος του, ακόμα και οι φίλοι του. Δεν δίστασε μάλιστα, να πει ευθέως ότι η σύντροφος και η μητέρα του γιου του ξέρουν τι έχει συμβεί αλλά δεν μιλάνε.

«Το υποψιαζόμουν (ότι θα τον σκοτώσουν) και του είχα πει δυο κουβέντες, επειδή είχε γίνει αυτό που είχε γίνει με το ατύχημα, και του λέω ‘’γιε μου, βγάζεις μόνος σου τα μάτια σου’’. Πολεμάνε να ρίξουνε λάσπη αλλά η λάσπη θα πέσει επάνω τους. Και η μητέρα του να μου πει γιατί έφυγε και πήγε Κρήτη και από πού κινδύνευε. Ο γιος μου δηλαδή έχει πει, ότι κινδύνευε και αυτός και η οικογένεια όλη.

Να μας πει η μητέρα του από πού κινδύνευε. Να ανοίξουν τα στόματά τους. Η μητέρα του δεν έχει καμία σχέση με την Κρήτη. Ούτε συγγενείς έχει στην Κρήτη, ούτε τίποτα. Γιατί κατέφυγε και πήγε στην Κρήτη να μας πει; Να βγει τώρα στον αέρα και να μου πει για ποιο λόγο πήγε στην Κρήτη;», είπε ξεσπώντας ο πατέρας του 27χρονου.

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν είχαν τεταμένες σχέσεις με τον γιο του εξαιτίας μίας κληρονομιάς, τόνισε: «Είμαι και εγώ κληρονόμος. Ό,τι κληρονόμησε ο γιος μου, το κληρονόμησε από τον πατέρα μου. Αλλά μόλις πέθανε η μάνα μου, γιατί έχω χάσει τη μάνα μου, τώρα το Μάρτη κλείνει χρόνο, μετά κληρονόμησε ο γιος μου, μέσα από το κτίριο που ήτανε κληρονόμος. Έπαιρνε νοίκια».

Η κατάθεση της συντρόφου

Η μαραθώνια κατάθεση της συντρόφου του 27χρονου που δολοφονήθηκε, σε άντρες του Ανθρωποκτονιών, ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη νύχτα της απαγωγής με το όχημα των δραστών να περνάει δίπλα από περιπολικό, αλλά και μία σειρά από νέες μαρτυρίες, αξιολογούνται με προσοχή.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, κατά τις οποίες εξετάζονται καταθέσεις και βιντεοληπτικό υλικό, ενώ η αστυνομία προσπαθεί να συνδέσει τα κομμάτια του παζλ που θα οδηγήσουν στην ολοκληρωμένη εικόνα για τον 27χρονο. Σε όσα κατέθεσε η σύντροφός του, το θύμα λίγο πριν απαχθεί έξω από το σπίτι της στην Ελευσίνα, της χτύπησε το κουδούνι. Ωστόσο αυτό εξετάζεται και δεν είναι βέβαιο ότι συνέβη σύμφωνα με βίντεο που έχει η ΕΛΑΣ στα χέρια της.

«Έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ. σε σχέση με την καταγγελία της γυναίκας (συντρόφου του 27χρονου) λέει ότι στις 13:00 η ώρα την επόμενη μέρα παρουσιάστηκε η συγκεκριμένη γυναίκα και μας είπε ότι περίπου στις 21:00 η ώρα το μοιραίο βράδυ, επικοινώνησα, δεν λέει χτύπησε κουδούνι ή οτιδήποτε άλλο, επικοινώνησα με τον σύντροφό μου, όμως από ‘κει και πέρα στις αλλεπάλληλες τηλεφωνικές κλήσεις που έκανα δεν απαντούσε και ανησυχώ», σημείωσε για το θέμα ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος.

«Μετά, οι αστυνομικοί γράφουν ότι εμείς αναζητήσαμε τα βίντεο από το εν λόγω συμβάν για να δούμε τι έχει γίνει στο σημείο εκείνο. Εκεί λοιπόν, λέει, βλέπουμε τουλάχιστον δύο ή τρία άτομα, τα οποία φορούσαν μαύρα ρούχα και κουκούλες, να προσεγγίζουν τον συγκεκριμένο και να τον βάζουν σε ένα αυτοκίνητο», πρόσθεσε.

«Η γυναίκα είπε ότι σε αυτό το βίντεο αναγνωρίζει τον σύντροφό της», ανέφερε ο αστυνομικός συντάκτης, Βασίλης Λαμπρόπουλος, υπογραμμίζοντας: «Έχουμε μία αρπαγή. Δεν επικοινωνούν με κανέναν, ούτε με τη γυναίκα ούτε με κάποιον από τους συγγενείς, με κανέναν απολύτως. Το μεγάλο ζητούμενο είναι τι είδους αρπαγή είναι, πού στοχεύει εφόσον δεν ζητούνται λύτρα, και αν γίνεται μία προσπάθεια να τον πείσουν να κάνει κάποια πράγματα τα οποία θέλουν συγκεκριμένοι άνθρωποι σε κάποιο πεδίο. Εκείνο που εξετάζεται σοβαρά είναι ότι στη διάρκεια της απαγωγής ενδιαφέρθηκε κάποιο άτομο το οποίο έχει έμμεση σχέση με το περιβάλλον του, αλλοδαπός, ο οποίος φαίνεται να τηλεφώνησε από έναν κύκλο ίσως παρανόμων που γνωρίζει και υπέθεσε ποιοι μπορεί να είναι οι δράστες. Υπάρχει αυτή η πληροφορία που εξετάζεται. Φαίνεται ότι υπήρχε μία διαμάχη μεταξύ δύο ομάδων, ο ένας έμαθε ότι πήραν τον 27χρονο και ο άλλοι προσπάθησαν να παρέμβουν, να τον διασώσουν».

Η καταθέση της συντρόφου στο Ανθρωποκτονιών:

Εκείνο το βράδυ ο σύντροφός σας, σας χτύπησε το κουδούνι;

Ναι, του άνοιξα, είδα στο θυροτηλέφωνο κάτι περίεργο , αλλά δεν έδωσα σημασία, απλά είδα ότι άργησε να ανέβει και κατέβηκα μετά από ώρα να δω.

, αλλά δεν έδωσα σημασία, απλά είδα ότι άργησε να ανέβει και κατέβηκα μετά από ώρα να δω. Έχετε ενημερωθεί για τις δραστηριότητες του συντρόφου σας;

Δεν ξέρω αν ο σύντροφός μου εμπλέκεται σε κάτι παράνομ ο ή αν έχει κάνει κάτι παράνομο. Γενικά δεν μου μιλούσε για τις δουλειές του . Ούτε για τη μόνιμη εργασία του δεν μου έλεγε.

ο ή αν έχει κάνει κάτι παράνομο. Γενικά . Ούτε για τη μόνιμη εργασία του δεν μου έλεγε. Είχε δεχθεί απειλές;

Δεν ξέρω αν είχε εχθρούς ή αν κάποιος τον απειλούσε ή ενοχλούσε. Δεν μου είχε πει κάτι, γενικά όμως δεν τον έβλεπα να φοβάται για κάτι.

Με ποιους έκανε παρέα;

Είχε κάποιους φίλους (δεν διευκρίνισε ποιους). Με όσους έκανε παρέα δεν ένιωθε κίνδυνο .

. Σας πήρε κάποιος να ζητήσει λύτρα;

Ουδέποτε με πήραν τηλέφωνο για να μου ζητήσουν λύτρα ούτε όμως για κάποιον άλλο λόγο. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι φοβάμαι πολύ για εμένα και το παιδί μου.

με πήραν τηλέφωνο για να μου ζητήσουν λύτρα ούτε όμως για κάποιον άλλο λόγο. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι πολύ για εμένα και το παιδί μου. Τι σχέση είχε ο 27χρονος με την οικογένειά του;

Δεν μιλούσαν πολύ, αλλά δεν τσακώνονταν κιόλας. Είχαν ελάχιστες σχέσεις, μιλούσε πιο πολύ με τη μαμά του. Με τον μπαμπά του πιο λίγο.

Η απαγωγή

Η απαγωγή του θύματος σημειώθηκε τη νύχτα της 26ης Ιανουαρίου έξω από το σπίτι της συντρόφου του στην Ελευσίνα. Οι δράστες τον ακινητοποίησαν και τον έβαλαν στο αυτοκίνητό τους και το μαρτύριο του συντρόφου της έχει μόλις ξεκινήσει.

Ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος ανέφερε πως οι άντρες του Ανθρωποκτονιών έχουν βγάλει από το αρχείο και το έγκλημα, με θύμα τον επιχειρηματία Χρήστο Γιαλιά, που σημειώθηκε το 2024 στη Μάνδρα Αττικής.

Ο 27χρονος λειτουργούσε μόνος το τελευταίο διάστημα μία εργολαβική εταιρεία με έδρα την ίδια περιοχή, με εκείνη που είχε στήσει τη δική του ο δολοφονημένος Χρήστος Γιαλιάς.

Έτσι, τις επόμενες μέρες, αναμένονται και τα στοιχεία από τις άρσεις του τηλεφωνικού απορρήτου τόσο του θύματος όσο και στενών συγγενών του. Οι εικόνες, οι μαρτυρίες και τα επίσημα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης βρίσκονται επίσης στο μικροσκόπιο.