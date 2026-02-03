Νέα Πέραμος: Το πρόσωπο κλειδί και οι βασανισμοί πριν την εκτέλεση – «Η μάνα και η σύντροφός του ξέρουν τι έγινε» λέει ο πατέρας του 27χρονου

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για το στυγερό έγκλημα στη Νέα Πέραμο, με την απαγωγή και δολοφονία του 27χρονου ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα, 6 μέρες αφού τον απήγαγαν έξω από το σπίτι της συντρόφου του στην Ελευσίνα.

Οι άγνωστοι που απήγαγαν τον άτυχο 27χρονο φαίνεται πως τον βασάνιζαν για 6 μέρες, ενώ την περασμένη Κυριακή (01.02.2026) τον σκότωσαν πισώπλατα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έρευνας, η δολοφονία χρονικά συνέβη μεταξύ βράδυ Σαββάτου με ξημερώματα Κυριακής στη Νέα Πέραμο, όπου το θύμα δέχτηκε δέκα πισώπλατα τραύματα, επτά στο σώμα, δύο στην καρδιά και μία στο κεφάλι.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε παράλληλα ότι το θύμα είχε υπολείμματα τροφής στο στομάχι, πράγμα που «μαρτυρά» πως κρατήθηκε ζωντανός για τόσες ημέρες από την απαγωγή του. Συγκεκριμένα, μία ώρα πριν δολοφονηθεί ο 27χρονος είχε φάει, το οποίο αναγνωρίστηκε ως πλιγούρι – ταμπουλέ.

Επίσης, εντοπίστηκαν εκχυμώσεις στα χείλη και ανάμεσα στα φρύδια, ακόμη μια ένδειξη που παραπέμπει στον βασανισμό που υπέστη. Ειδικότερα πρόκειται για κακώσεις από γροθιές στο άνω και κάτω χείλος, εκτιμώμενες ως τραυματισμοί που προέκυψαν τη μέρα της απαγωγής.

Την ίδια ώρα καταθέτει στο Ανθρωποκτονιών η σύντροφος του 27χρονου, έξω από το σπίτι της οποίας απήχθη το θύμα στην Ελευσίνα. Ωστόσο, η νεαρή κοπέλα δεν φαίνεται να έχει καμία απολύτως σχέση με το έγκλημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο οι απαγωγείς να είχαν επικοινωνήσει με το περιβάλλον του 27χρονου.

Μιλώντας στην εκπομπή Live News, ο θείος του θύματος ανέφερε ότι οι δράστες δεν επικοινώνησαν με κανέναν για να ζητήσουν λύτρα μετά την απαγωγή. Ο 27χρονος δεν έδειχνε το τελευταίο διάστημα να φοβάται κάτι. «Δεν είχε παραπονεθεί. Κυκλοφορούσε άνετος. Δηλαδή δεν είχε δείξει σημάδια ότι “φοβάμαι κάτι, Α, μην πάω εκεί. Α, μην βγω το βράδυ”. Τίποτα απολύτως», είπε.

«Η οικογένεια ήξερε ότι ο γιος μου κινδυνεύει»

Ο πατέρας του 27χρονου που δολοφονήθηκε, μίλησε στην εκπομπή Live News, και τόνισε ότι η πρώην σύντροφός του γιου του και η μητέρα του γνωρίζουν ποιος και γιατί δολοφόνησε το παιδί του, ενώ αποκάλυψε ότι ο γιος του ήταν κάπου μπλεγμένος.

«Θέλω να βρεθούν οι δολοφόνοι του παιδιού μου. Να ανοίξουν τα στόματα από την οικογένεια του γιου μου, από που έγινε το έγκλημα. Εννοώ όλη την οικογένεια. Ήξεραν ότι ο γιος μου κινδύνευε. Το είχε πει και η μητέρα του γιου μου ότι “πάω να μείνω στην Κρήτη γιατί κινδυνεύω”. Να μου πει από που κινδύνευε, χωρίς να έχει επαφή με την Κρήτη. Είμαι πατέρας, πρέπει να μάθω. Η πρώην σύζυγός μου έχει φύγει εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια και τόσο είχε να μιλήσει με τον γιο μου. Το παιδί μου έλεγε ότι κινδύνευε πλαγίως, εδώ και πολύ καιρό χωρίς να μου πει τι εννοεί. Έλεγε “κινδυνεύει η μάνα μου”. Αυτοί ξέρουν. Θα τα βρει η ασφάλεια. Εγώ δεν ξέρω ποιος έκανε το έγκλημα, όμως η οικογένεια ξέρει τι δουλειά έκανε το παιδί μου. Εγώ δεν γνωρίζω. Ήξερα ότι έχει μαγαζί και έβρισκε άτομα για δουλειά. Ξέρω ότι είχε κακές παρέες και του φώναζα ότι θα φάει το κεφάλι του με αυτά που κάνει αλλά δεν έπαιρνε χαμπάρι», είπε αρχικά ο πατέρας του θύματος.

Και πρόσθεσε: «Σαν πατέρας και γιος μιλάγαμε. Είχαμε διαφωνίες, δεν το κρύβω. Αλλά αυτό που συνέβη δεν έχει σχέση με εμένα ας με ψάξουν. Εγώ δέχτηκα επίθεση πριν 2 μήνες, μου έκαψαν τα αυτοκίνητά μου. Υποψιαζόμουν τον γιο μου αλλά τώρα είμαι 50 -50. Δεν ξέρω γιατί θα μπορούσε να το κάνει, απλά τον υποψιαζόμουν. Μπορεί αν του είπαν “καν’ το αλλιώς θα σε σκοτώσουμε”. Δεν πιστεύω ότι είναι τυχαίο. Το παιδί πούλησε πρόσφατα το αυτοκίνητό του, πρέπει η ασφάλεια να δει που πήγαν τα λεφτά από αυτό το αυτοκίνητο και πως ήταν στα χέρια του γιου μου. Εμείς δεν είχαμε ανταλλάξει μηνύσεις, μόνο μιας φορά του έκανα επειδή σήκωσε χέρι πάνω μου αλλά μετά την απέσυρα. Είμαι πατέρας».

«Κάτι ήξερε ο γιος μου. Τον είχαν μια εβδομάδα, τον κρατούσαν και τον βασάνιζαν. Κάτι έκρυβε. Τι ζητούσαν; Δεν μας ζήτησαν λύτρα. Τι ήθελαν και για ποιο λόγο χτύπησαν το παιδί; Δεν έχω ιδέα, η ασφάλεια θα τα βρει. Το πού ήταν μπλεγμένος τα ξέρει η οικογένεια από την άλλη μεριά. Και η πρώην γυναίκα μου και η νύφη μου. Ξέρουν αυτές γιατί πήγε άδικα ο γιος μου στο χώμα. Ούτε οι φίλοι του δεν ήξεραν τίποτα. Να μάθουμε γιατί σκότωσαν έτσι 27 χρονών παλικάρι», τόνισε ο πατέρας.