Νέα Πέραμος: Βίντεο ντοκουμέντο με το αυτοκίνητο των εκτελεστών να περνά δίπλα από περιπολικό μετά την αρπαγή του 27χρονου

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη διαφυγή των απαγωγέων του 27χρονου τον οποίο άρπαξαν έξω από του στην Ελευσίνα και στη συνέχεια τον εκτέλεσαν σε ρέμα της Νέας Περάμου, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr. Την ίδια ώρα, η άρση των τηλεφωνικών απορρήτων και οι καταθέσεις των συγγενικών προσώπων του θύματος αναμένεται να λύσουν γρίφους γύρω από το στυγερό έγκλημα.

Στο οπτικό υλικό που εξασφάλισε το newsit.gr αποτυπώνεται το αυτοκίνητο των δραστών να κινείται στην οδό Αφών Κυπραίου στην Ελευσίνα τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου και σε απόσταση περίπου 800 μ. μακριά από το σπίτι στο οποίο διέμενε ο 27χρονος. Όπως θα δείτε κι εσείς οι δράστες κινούνται με σταθερή ταχύτητα ενώ σε καμία των περιπτώσεων δεν ήθελαν να δώσουν την παραμικρή αφορμή που θα πρόδιδε τις πράξεις τους, οι οποίες κατέληξαν στην άγρια δολοφονία του 27χρονου στη Νέα Πέραμο.

Μάλιστα, κάποια στιγμή βρίσκονται και «πρόσωπο με πρόσωπο» με περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας, ωστόσο εκείνοι συνεχίζουν την πορεία τους χωρίς ο οδηγός να αυξάνει ταχύτητα ή να προσπαθεί να διαφύγει υπόπτως της προσοχής του αστυνομικού οχήματος.

«Είδα από το θυροτηλέφωνο ότι κάτι συνέβαινε»

«Είδα από την κάμερα του θυροτηλεφώνου ότι κάτι συνέβαινε», είπε κατά τη διάρκεια της πολύωρης κατάθεσης της, η αρραβωνιαστικιά του 27χρονου που έπεσε θύμα αρπαγής και στη συνέχεια βρέθηκε δολοφονημένος σε ρέμα στην περιοχή της Νέας Περάμου.

Σε ένα θρίλερ για γερά νεύρα και με πολλούς γρίφους εξελίσσεται η υπόθεση του 27χρονου επιχειρηματία στην Ελευσίνα όπου άγνωστοι τον άρπαξαν έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα, τον κράτησαν φυλακισμένο για έξι ημέρες και στην συνέχεια τον οδήγησαν σε ένα απόμερο σημείο όπου του αφαίρεσαν τη ζωή με δέκα σφαίρες εκ των οποίων η μια από αυτές ήταν και η χαριστική.

Οι άνδρες του τμήματος Ανθρωποκτονιών από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησαν τις έρευνες για την εξιχνίαση της υπόθεσης συγκέντρωσαν υλικό από κάμερες ασφαλείας προκειμένου να αποκωδικοποιήσουν τις κινήσεις των δραστών, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνουν καταθέσεις κι από τα συγγενικά πρόσωπα του 27χρονου. Χθες στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής κλήθηκε να καταθέσει ως μάρτυρας η σύντροφος του 27χρονου. Η κοπέλα που ήταν συγκλονισμένη και καταρρακωμένη ανέφερε στους αστυνομικούς πως τα ξημερώματα της 26ης Ιανουάριου ο σύντροφος της χτύπησε το κουδούνι κι εκείνη έσπευσε να του ανοίξει. Μάλιστα, φέρεται να είπε ότι από την κάμερα του θυροτηλέφωνου διαπίστωσε κάποιες κινήσεις κι ότι κάτι συνέβαινε.

Ωστόσο, η ίδια από ότι φαίνεται δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία, παρά μόνο όταν είχε περάσει αρκετό χρονικό διάστημα και ο 27χρονος δεν είχε ανέβει στο διαμέρισμα που διέμεναν στον 5ο όροφο της πολυκατοικίας.

Από εκεί και πέρα η σύντροφος του θύματος δεν έδωσε κάποιες λεπτομέρειες η νέα στοιχεία που θα έδιναν ώθηση στις έρευνες, καθώς όπως είπε δεν ήξερε αν ο σύντροφος της είχε διαφορές με κάποιον ή δεχόταν απειλές. Μάλιστα, οι αστυνομικοί την ρώτησαν εάν τις ημέρες που ακολούθησαν της αρπαγής δέχτηκε κάποιο περίεργο τηλεφώνημα που να την παραξένεψε με την κοπέλα να απαντάει αρνητικά.

Η μάρτυρας παρέμεινε στα γραφεία του Ανθρωποκτονιών για περισσότερες από τέσσερις ώρες, ενώ εξαιτίας της άσχημης ψυχολογικής κατάστασης στην οποία βρίσκονταν δεν αποκλείεται να κληθεί εκ νέου για συμπληρωματική κατάθεση.

Από εκεί και πέρα οι αστυνομικοί θα ζητήσουν από τις εισαγγελικές αρχές να γίνουν άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου τόσο του θύματος, αλλά κι συγγενικών του προσώπων, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι οι απαγωγείς είχαν επικοινωνήσει με πρόσωπο από το περιβάλλον του 27χρονου. Προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν ύποπτες κλήσεις προς το θύμα πριν την αρπαγή του ή σε πρόσωπα του στενού του περιβάλλοντος μετά την εξαφάνιση του και τη δολοφονία, οι αστυνομικοί θα περάσουν από κόσκινο πολλές τηλεφωνικές συνδέσεις.