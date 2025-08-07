Νέα Στύρα: Ρήγμα 20 μέτρων στο φέρι μποτ που προσάραξε σε ξέρα – Θα παραμείνει για ώρες στο σημείο

Περιπλέκεται η απομάκρυνση του πλοίου που κόλλησε σε ξέρα το απόγευμα της Τρίτης (5.8.2025) έξω από τα Νέα Στύρα στην Εύβοια, καθώς δύτες που επιχείρησαν για να εξετάσουν το μέγεθος της ζημιάς εντόπισαν ρήγμα σχεδόν 20 μέτρων στο φέρι μποτ.

Η διαδικασία αποκόλλησης του φέρι μποτ από την ξέρα θα αναθεωρηθεί σύμφωνα με τα νέα δεδομένα και θα πρέπει να κατατεθεί ολοκληρωμένο σχέδιο και μελέτη για όλη τη διαδικασία αποκόλλησης και ρυμούλκησης.

Υπενθυμίζεται πως πάνω στο φέρι μποτ βρίσκονται τα αυτοκίνητα και οι αποσκευές των επιβατών που το απόγευμα της Τρίτης εγκατέλειψαν το πλοίο με τη βοήθεια του Λιμενικού.

Ο 62χρονος καπετάνιος, ο οποίος παραμένει υπό κράτηση μέχρι την Παρασκευή, φέρεται να ισχυρίστηκε κατά την απολογία του ότι δεν μπόρεσε να αποφύγει την ξέρα στη βραχνονησίδα Γλάρος γιατί κόλλησαν τα πηδάλια.

Σύμφωνα ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, υψηλόβαθμο στέλεχος της πλοιοκτήτριας εταιρείας αποκάλυψε: «Πρόκειται για καπετάνιο 62 ετών, που εκτελούσε 8 χρόνια το συγκεκριμένο δρομολόγιο και τα δύο τελευταία στο συγκεκριμένο καράβι. Μετά το συμβάν ο καπετάνιος ήρθε σε επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες της εταιρείας και ζητούσε συγγνώμη, χωρίς να μπορεί να εξηγήσει επαρκώς τα αίτια της προσάραξης, αποδίδοντάς την σε αφηρημάδα και έλλειψη προσοχής. Στη γέφυρα βρίσκονταν ακόμα δύο άτομα, ο μηχανικός αριστερά του και ο ελεγκτής εισιτηρίων δεξιά του. Εκείνος κρατούσε το τιμόνι την ώρα της σύγκρουσης, ενώ για την καθυστέρηση ενημέρωσης για το συμβάν είπε πως σάστισε».

Σημειώνεται πως σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού, το Λιμενικό Σώμα προσπαθούσε για ώρα να επικοινωνήσει με το καπετάνιο και το κατάφερε έπειτα από αρκετή ώρα και επανειλημμένες προσπάθειες.

Στην ίδια ανακοίνωση καταγγέλλεται πως η εταιρεία – τουλάχιστον μέχρι το πρωί της Τετάρτης – δεν είχε προχωρήσει στις «προβλεπόμενες ενέργειες αποκόλλησης και ναυαγιαίρεσης».

Ρυμουλκά πλοία το μεσημέρι της Τετάρτης πλησίασαν το πλοίο, ωστόσο μετά τα τελευταία ευρήματα όλα δείχνουν πως το φέρι μποτ θα παραμείνει στο σημείο για ώρες ακόμα.

Οι επιβάτες από την πρώτη στιγμή καταγγέλλουν πως δεν είχαν καμία ενημέρωση και καμία βοήθεια από το πλήρωμα του πλοίου.