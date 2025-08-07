Ελλάδα

Νέα Στύρα: Ρυμουλκήθηκε το φέρι μποτ – «Όλα θα απαντηθούν αφού τελειώσει η ταλαιπωρία των επιβατών» λέει η εταιρεία

Oλοκληρώθηκε η αποκόλληση του ferry boat “Παναγία Παραβουνιώτισσα”
Η στιγμή της ρυμούλκησης του φέρι μποτ
Η στιγμή της ρυμούλκησης του φέρι μποτ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η αποκόλληση του φέρι μποτ “Παναγία Παραβουνιώτισσα” που είχε προσκρούσει σε ξέρα στα Νέα Στύρα. Το πλοίο έφτασε αυτή την ώρα το λιμάνι των Νέων Στύρων, συνοδευόμενο από ρυμουλκά και σκάφη του Λιμενικού.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στο λιμάνι των Νέων Στύρων βρίσκονται οι ιδιοκτήτες των οχημάτων προκειμένου να τα παραλάβουν, καθώς αυτά είχαν παραμείνει στο εσωτερικό του φέρι μποτ από το απόγευμα της Τρίτης, όταν αυτό προσάραξε στη βραχονησίδα «Γλάρος», σύμφωνα με το evima.gr.

Η επιχείρηση αποκόλλησης ξεκίνησε στις 18:00 το απόγευμα της Πέμπτης, αφού προηγουμένως ολοκληρώθηκε η γνωμοδότηση όλων των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και εκδόθηκε η σχετική απόφαση από τη Λιμενική Αρχή.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία για το φέρι μποτ «Παναγία Παραβουνιώτισσα», που προσάραξε κοντά στην ξέρα «Γλάρος», τονίζεται μεταξύ άλλων ότι: «Η πλοιοκτήτρια εταιρεία επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της αναφορικά με όποια δυσμενή/δυσφημιστικά σχόλια, αβάσιμες καταγγελίες και άλλες ενέργειες που έλαβαν χώρα τις τελευταίες ημέρες. Όλα θα απαντηθούν εν ευθέτω χρόνο και αφού η ταλαιπωρία των επιβατών λάβει τέλος».

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«Αναφορικά με το συμβάν προσάραξης του ΦΕΡΥ ΜΠΩΤ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΟΤΙΣΣΑ που έλαβε χώρα στις 5 Αυγούστου 2025 σας ενημερώνουμε περαιτέρω σήμερα 7-8-2025 και ώρα 17:50 ως ακολούθως:

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία και η εταιρεία που έχει αναλάβει την αποκόλληση του πλοίου έχει καταθέσει σχετικό σχέδιο ενεργειών και αναμένεται η έγκρισή του από τις λιμενικές αρχές. Το σχέδιο αυτό προκρίνει τη στεγανοποίηση του πλοίου, την αποκόλληση και τη μεταφορά του, ρυμουλκούμενο στα Νέα Στύρα προκειμένου να εκφορτωθούν τα οχήματα των επιβαινόντων. Κατόπιν το πλοίο θα ρυμουλκηθεί σε ναυπηγείο προκειμένου να ολοκληρωθεί η επισκευή του.

Οι επιβαίνοντες μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο «Χιωτέλης και Συνεργάτες», Σαχτούρη 5, Πειραιάς Αττικής, στο τηλέφωνο 2104294928 και στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 1) chiotelis@chiotelisandco.gr 2)mtsakiri@chiotelisandco.gr, 3)ntsantila@chiotelisandco.gr, 4) secretary@chiotelisandco.gr, προκειμένου να καταχωρήσουν τις νόμιμες καταγγελίες και απαιτήσεις τους.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται και από τις δικαστικές αρχές καθώς και από τους επιθεωρητές της πλοιοκτήτριας, του νοηγνώμονα και των ασφαλιστών του πλοίου. Περαιτέρω ενημερώσεις θα ακολουθήσουν όταν υπάρχουν σαφή και ασφαλή πορίσματα.

Τέλος η πλοιοκτήτρια εταιρεία επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της αναφορικά με όποια δυσμενή/δυσφημιστικά σχόλια, αβάσιμες καταγγελίες και άλλες ενέργειες που έλαβαν χώρα τις τελευταίες ημέρες. Όλα θα απαντηθούν εν ευθέτω χρόνο και αφού η ταλαιπωρία των επιβατών λάβει τέλος».

Η στιγμή της ρυμούλκησης του φέρι μποτ / Πηγή: evima.gr
Η στιγμή της ρυμούλκησης του φέρι μποτ / Πηγή: evima.gr

Το ferry boat ρυμουλκήθηκε με ασφάλεια στο αλιευτικό καταφύγιο των Νέων Στύρων, ολοκληρώνοντας τη δύσκολη επιχείρηση που προκάλεσε έντονη κινητοποίηση των αρχών.

Είχαν εντοπιστεί ρήγματα 20 μέτρων από δύτες στο φέρι μποτ.

