Νέα Στύρα: Εικόνες από τα ρήγματα του φέρι μποτ που προσάραξε σε ξέρα

Εικόνες από τα ρήγματα που προκάλεσε η προσάραξη σε ξέρα του φέρι μποτ «Παναγία Παραβουνιώτισσα» την Τρίτη (05.08.2025) στα Νέα Στύρα έφερε στην δημοσιότητα ο ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, παρά τις ρηγματώσεις σε μονά διαμερίσματα του κύτους, το φέρι μποτ κατάφερε να παραμείνει σταθερό για μέρες, καθώς «κάθισε» πάνω στα βράχια κοντά στα Νέα Στύρα. Η θέση αυτή αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς απέτρεψε την εισροή υδάτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ξεκίνησαν εν το μεταξύ οι διαδικασίες αποκόλλησης του πλοίου την Πέμπτη το απόγευμα.

Πρεσάρισμα αέρα για την αποκόλληση – Δεν φαίνεται βλάβη στα πηδάλια

Η ειδικευμένη εταιρία που έχει αναλάβει την αποκόλληση και τη ρυμούλκηση, εφαρμόζει μέθοδο πρεσαρίσματος με κομπρεσέρ αέρα στα ρηγματωμένα διαμερίσματα, ώστε να διατηρηθεί η πλευστότητα χωρίς να εισέλθει νερό. Ο αέρας θα σπρώχνει το νερό προς τα έξω, επιτρέποντας την ασφαλή απομάκρυνση του πλοίου από τη βραχώδη περιοχή.

Την ίδια ώρα, ο νηογνώμονας που παρακολουθεί την κατάσταση του πλοίου δηλώνει ότι δεν φαίνεται να υπάρχει βλάβη στα πηδάλια, όπως είχε αρχικά υποστηρίξει ο πλοίαρχος. Ο τελευταίος αναμένεται να καταθέσει συμπληρωματικά στη δικαιοσύνη την Παρασκευή.