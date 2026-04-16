Κεφαλονιά: Η μάχη των 70 λεπτών για να κρατηθεί στη ζωή η Μυρτώ και οι 4 κηλίδες αίματος

Οι δραματικές στιγμές των τελευταίων 70 λεπτών πριν διαπιστωθεί επίσημα από τους γιατρούς ο θάνατος της 19χρονης Μυρτώς αποτυπώνονται μέσα από τις καταθέσεις των διασωστών του ΕΚΑΒ, αλλά και του ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου Αργοστολίου στην Κεφαλονιά.

Από τη στιγμή που η νεαρή κοπέλα εντοπίζεται στο οδόστρωμα μέχρι και τη μάχη που δίνεται στο νοσοκομείο, ξεδιπλώνεται ένα χρονικό αγωνίας, με τους διασώστες και τους γιατρούς να κάνουν ό,τι είναι δυνατό για να την κρατήσουν στη ζωή την 19χρονη από την Κεφαλονιά.

Ο πρώτος διασώστης που έφτασε στο σημείο περιγράφει τον εντοπισμό της 19χρονης και την εικόνα που αντίκρισε:

«Περί ώρα 04:31 της 14/04/2026 μας διαβίβασε το κέντρο να μεταβούμε έναντι καταστήματος στο πίσω μέρος της πλατείας Βαλλιάνου στο Αργοστόλι για κοπέλα που βρισκόταν στο οδόστρωμα. Περί ώρα 04:35 αφιχθήκαμε στο σημείο, όπου βρήκαμε μία νεαρή κοπέλα ξαπλωμένη σε ύπτια θέση πλησίον τοίχου, επί του πεζοδρομίου της οδού Κ. Βεργωτή. Έφερε κανονικά την ενδυμασία της, ενώ δεν έφερε εμφανή τραυματισμό».

Στη συνέχεια, ο δεύτερος διασώστης περιγράφει την κρίσιμη κατάσταση της υγείας της, αλλά και τη μάχη που ξεκίνησε από εκείνη τη στιγμή για να κρατηθεί στη ζωή:

«Μαζί της βρίσκονταν δύο άτομα νεαρής ηλικίας, οι οποίοι μας ανέφεραν ότι την είχαν βρει λίγο νωρίτερα στο οδόστρωμα και ότι δεν τη γνώριζαν. Διαπιστώσαμε ότι η κοπέλα ανέπνεε αργά και με δυσκολία, είχε μυδρίαση και πολύ χαμηλό κορεσμό. Αμέσως την τοποθετήσαμε στο φορείο και περί ώρα 04:38 τη μεταφέραμε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Καθ’ οδόν της παρείχαμε συνεχώς τις πρώτες βοήθειες. Φτάσαμε στο νοσοκομείο περίπου στις 04:40, όπου παραλήφθηκε από το ιατρικό προσωπικό. Εκεί, για περίπου μισή ώρα, όλο το προσωπικό κατέβαλε προσπάθειες για την ανάνηψή της, ωστόσο στη συνέχεια ενημερώθηκα ότι κατέληξε».

Καθοριστικές ήταν οι προσπάθειες που έγιναν και μέσα στο νοσοκομείο, με την αναισθησιολόγο να περιγράφει τη μάχη που δόθηκε επί σχεδόν μία ώρα:

«Όταν μετέβηκα στα εξωτερικά ιατρεία, ο καρδιολόγος έκανε ΚΑΡΠΑ και είχε ήδη χορηγήσει φαρμακευτική αγωγή στη νεαρή κοπέλα. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης από όλους τους γιατρούς, η κοπέλα απεβίωσε. Η διαδικασία της ΚΑΡΠΑ διήρκεσε περίπου 40 λεπτά».

Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. που ειδοποιήθηκαν από το ΕΚΑΒ για την 19χρονη κοπέλα, την οποία παρέλαβαν χωρίς τις αισθήσεις της από την παιδική χαρά της κεντρικής πλατείας του Αργοστολίου, έσπευσαν στην περιοχή και απέκλεισαν το σημείο. Αξιοποιώντας τα δεδομένα αλλά και τις μαρτυρίες, γρήγορα πληροφορήθηκαν ότι η Μυρτώ βρισκόταν λίγη ώρα νωρίτερα μαζί με τρεις άνδρες, οι οποίοι έχουν συλληφθεί, σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο.

Έτσι, άμεσα μετέβησαν στο συγκεκριμένο κατάλυμα και πραγματοποίησαν αυτοψία στο χώρο. Εκεί εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, τέσσερις καστανέρυθρες κηλίδες που μοιάζουν με αίμα. Συγκεκριμένα, δύο κηλίδες βρέθηκαν σε πετσέτες, μία στα σκεπάσματα του κρεβατιού και μία στον τοίχο. Όλα τα ευρήματα έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να ταυτοποιηθεί το υλικό.

Ωστόσο, η κατάσταση του δωματίου δεν έδειχνε ιδιαίτερη αναστάτωση, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 23χρονος παρέμεινε στον χώρο με σκοπό να τον καθαρίσει και να εξαφανίσει τυχόν ναρκωτικές ουσίες που μπορεί να είχαν απομείνει.

Οι καταθέσεις σκιαγραφούν λεπτό προς λεπτό την αγωνιώδη προσπάθεια διάσωσης της 19χρονης, από τη στιγμή που εντοπίστηκε μέχρι και την τελευταία προσπάθεια στο νοσοκομείο, χωρίς όμως τελικά να καταστεί δυνατή η επαναφορά της.