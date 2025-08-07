Ελλάδα

Νέα Στύρα: Τα διπλά τοιχώματα που έσωσαν το πλοίο από τη βύθιση – Τα «σκισίματα» και οι νέες προσπάθειες αποκόλλησης

Στο σημείο βρίσκονται δύο ρυμουλκά, ένα αντιρρυπαντικό σκάφος και ένα πλωτό του Λιμενικού
Το φέρι μποτ
Το φέρι μποτ / ΘΟΔΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI

Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να κατατεθεί το σχέδιο απομάκρυνσης του φέρι μποτ «Παναγία Παραβουνιώτισσα» που προσάραξε στη βραχονησίδα «Γλάρος» έξω από το λιμάνι στα Νέα Στύρα

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, μέσα στο πλοίο βρίσκονται μέλη συνεργείου το οποίο αναμένεται να αναλάβει τη διαδικασία αποκόλλησης του φέρι μποτ που προσάραξε λίγα λεπτά μετά την αναχώρησή του από το λιμάνι των Νέων Στύρων.

Μάλιστα, αναμένεται να γίνουν πρώτα κάποιες εργασίες μερικής αποκατάστασης των ζημιών, ώστε να μετακινηθεί με ασφάλεια το φέρι μποτ.

Στο σημείο βρίσκονται δύο ρυμουλκά, ένα αντιρρυπαντικό σκάφος και ένα πλωτό του Λιμενικού.

Όσον αφορά το ρήγμα, ειδικός δύτης κατέγραψε «κατά τόπους σκισίματα», δηλαδή δεν πρόκειται για ένα μεγάλο συνεχές ρήγμα και η συνολική έκταση των «σκισιμάτων» είναι μεταξύ 10 και 15 μέτρων.

Ρυμπουλκό δίπλα στο φέρι μποτ που προσάραξε σε ξέρα στα Νέα Στύρα
Νέα προσπάθεια αποκόλλησης τις επόμενες ώρες / ΘΟΔΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Όπως διαπιστώθηκε, το πλοίο είναι τύπου «double hull», δηλαδή διαθέτει διπλό κύτος, εσωτερικά και εξωτερικά τοιχώματα, όχι όμως σε όλο του το μήκος. Για αυτό τον λόγο δεν έχει βυθιστεί από την εισροή υδάτων, σύμφωνα με τους ειδικούς που εξέτασαν το πλοίο.

Στο πλοίο παραμένουν τα μέλη του πληρώματος, προκειμένου να συμμετάσχουν στις προσπάθειες.

Ρυμπουλκό δίπλα στο φέρι μποτ που προσάραξε σε ξέρα στα Νέα Στύρα
Ρυμπουλκό δίπλα στο φέρι μποτ που προσάραξε σε ξέρα στα Νέα Στύρα / ΘΟΔΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI

Υπενθυμίζεται πως το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Αγία Μαρίνα – Στύρα και μετέφερε 105 επιβάτες και είχε 9μελές πλήρωμα. Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ιδιωτικά σκάφη σε ασφαλή σημεία ενώ ο καπετάνιος του πλοίου συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα Χαλκίδος. Ο ίδιος θα απολογηθεί την Παρασκευή.

 

Τέλος επισημαίνεται πως η περιπέτεια των επιβατών δεν έχει τελειώσει ακόμα, καθώς πάνω στο πλοίο βρίσκονται τα αυτοκίνητά του και οι προσωπικές αποσκευές τους.

