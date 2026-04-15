Συνελήφθη στη Ραφήνα 26χρονος Τούρκος για δολοφονία στην πατρίδα του

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται από το απόγευμα της Τρίτης (14.04.2026) ένας 26χρονος Τούρκος που συνελήφθη στη Ραφήνα για ανθρωποκτονία εκ προμελέτης

Αστυνομικοί που έκαναν περιπολία στη Ραφήνα εντόπισαν τον 26χρονο Τούρκο και τον θεώρησαν ύποπτο.

Μετά από έλεγχο των εγγράφων του προέκυψε ότι σε βάρος του εκκρεμεί ερυθρά αγγελία των Αρχών της Τουρκίας καθώς κατηγορείται ότι τον Αύγουστο του 2023 ενώ ήταν στη χώρα του, πυροβόλησε συμπατριώτη του με συνέπεια να τον σκοτώσει

Ο 26χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ραφήνας – Πικερμίου και στη συνέχεια στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.