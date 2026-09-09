Ελλάδα

Με 152 εταιρείες φαντάσματα εισέπραξαν 16 εκατομμύρια σε επιστροφές φόρου – Στη φάκα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Ζημιά 40 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο από νέο κύκλωμα φορολογικής απάτης - Οι επιτήδειοι είχαν προλάβει να εισπράξουν 16 εκατομμύρια
Φωτογραφία: Reuters
Φωτογραφία: Reuters
Άννα Βλαχοπαναγιώτη
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Απάτη- μαμούθ που ανέρχεται σε 40 εκατομμύρια ευρώ αποκάλυψαν τα στελέχη της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου χρήματος, εντοπίζοντας 152 εταιρείες- φαντάσματα που παραπλανούσαν το ελληνικό δημόσιο και εισέπρατταν από δήθεν επιστροφές φόρων, δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Στο πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής αναφέρονται 46 πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται σε μεγάλο κύκλωμα φορολογικής απάτης.

Ειδικότερα, οι 46 φέρεται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση υπό την ομπρέλα της παροχής λογιστικών υπηρεσιών, καταλογίζοντας μαϊμού φόρους και ΦΠΑ που έπρεπε να τους επιστραφούν. Με αυτόν τον τρόπο, κατάφεραν να έχουν ήδη εισπράξει 16 εκατομμύρια ευρώ από δήθεν επιστροφή φόρου και ΦΠΑ και είχαν καταλογίσει συνολικά 40 εκατομμύρια ευρώ.

Τα ερευνώμενα αδικήματα για τους 46 είναι τα κακουργήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος.

Τα 46 πρόσωπα φέρεται να είχαν αναπτύξει εγκληματική δράση την διετία 2023-2024, πραγματοποιώντας εικονικές συναλλαγές, μέσα από εταιρίες – «φαντάσματα», «αχυράνθρωπους», που παρουσιάζονταν ότι ασκούσαν λογιστική  και φοροτεχνική δραστηριότητα.

Χάρη στην επισταμένη έρευνα των έμπειρων ελεγκτών της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπό τις εντολές του Προέδρου και Επίτιμου Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Χαράλαμπου Βουρλιώτη, «πάγωσε» ο καταλογισμός των παράνομων ποσών και η εκταμίευση των χρημάτων και ήδη γίνονται ενέργειες για την ανάκτηση της «μαύρης τρύπας» των 16 εκατομμυρίων ευρώ.

Η δικογραφία έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για περαιτέρω ποινική έρευνα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
492
257
122
121
89
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Θεσσαλονίκη: Ηλεκτρικό λεωφορείο έσπειρε τον τρόμο με την ξέφρενη πορεία του – Συγκρούστηκε με άλλο λεωφορείο και έπεσε πάνω σε στάση, 4 γυναίκες στο νοσοκομείο
Μια 21χρονη έχει τραυματιστεί σοβαρά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 21χρονη και η 62χρόνη περίμεναν στη στάση του λεωφορείου, ενώ η 50χρονη και η 17χρονη ήταν επιβάτες
Το λεωφορείο που έπεσε πάνω σε στάση στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης
Ανανεώθηκε πριν 10 λεπτά
66
Newsit logo
Newsit logo