Με 152 εταιρείες φαντάσματα εισέπραξαν 16 εκατομμύρια σε επιστροφές φόρου – Στη φάκα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Απάτη- μαμούθ που ανέρχεται σε 40 εκατομμύρια ευρώ αποκάλυψαν τα στελέχη της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου χρήματος, εντοπίζοντας 152 εταιρείες- φαντάσματα που παραπλανούσαν το ελληνικό δημόσιο και εισέπρατταν από δήθεν επιστροφές φόρων, δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Στο πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής αναφέρονται 46 πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται σε μεγάλο κύκλωμα φορολογικής απάτης.

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Ειδικότερα, οι 46 φέρεται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση υπό την ομπρέλα της παροχής λογιστικών υπηρεσιών, καταλογίζοντας μαϊμού φόρους και ΦΠΑ που έπρεπε να τους επιστραφούν. Με αυτόν τον τρόπο, κατάφεραν να έχουν ήδη εισπράξει 16 εκατομμύρια ευρώ από δήθεν επιστροφή φόρου και ΦΠΑ και είχαν καταλογίσει συνολικά 40 εκατομμύρια ευρώ.

Τα ερευνώμενα αδικήματα για τους 46 είναι τα κακουργήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος.

Τα 46 πρόσωπα φέρεται να είχαν αναπτύξει εγκληματική δράση την διετία 2023-2024, πραγματοποιώντας εικονικές συναλλαγές, μέσα από εταιρίες – «φαντάσματα», «αχυράνθρωπους», που παρουσιάζονταν ότι ασκούσαν λογιστική και φοροτεχνική δραστηριότητα.

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Χάρη στην επισταμένη έρευνα των έμπειρων ελεγκτών της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπό τις εντολές του Προέδρου και Επίτιμου Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Χαράλαμπου Βουρλιώτη, «πάγωσε» ο καταλογισμός των παράνομων ποσών και η εκταμίευση των χρημάτων και ήδη γίνονται ενέργειες για την ανάκτηση της «μαύρης τρύπας» των 16 εκατομμυρίων ευρώ.

Η δικογραφία έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για περαιτέρω ποινική έρευνα.