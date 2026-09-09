Ελλάδα

Ρέντης: Ολλανδός έκλεψε ταξί και παρέσυρε τον οδηγό του – Συνελήφθη από την αστυνομία

Ο οδηγός γλίτωσε με ελαφρά τραύματα
Ταξί
Ταξί στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
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Χειροπέδες σε έναν 34χρονο Ολλανδό πέρασαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, αφού εκείνος φαίνεται να έκλεψε ταξί και στη συνέχεια να παρέσυρε τον οδηγό του.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:00 το μεσημέρι της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου στου Ρέντη, όταν ο 34χρονος φέρεται να μπήκε στη θέση του οδηγού του ταξί και να το άρπαξε, παρά την προσπάθεια του 57χρονου οδηγού να τον εμποδίσει.

Κατά την προσπάθειά του να διαφύγει, ο δράστης παρέσυρε τον 57χρονο, ο οποίος ευτυχώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

Για την κλοπή ενημερώθηκε άμεσα η Ελληνική Αστυνομία και ξεκίνησαν εκτεταμένες αναζητήσεις για τον εντοπισμό τόσο του οχήματος όσο και του δράστη.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κατάφεραν να εντοπίσουν στην οδό Θεμιστοκλέους, στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, το κλεμμένο ταξί και λίγα μέτρα μακριά εντοπίστηκε και ο 34χρονος, ο οποίος συνελήφθη.

Ο 34χρονος Ολλανδός οδηγήθηκε στο τοπικό Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του ποινική δικογραφία για την υπόθεση.

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