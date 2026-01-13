Συμβαίνει τώρα:
Νέα βίντεο – ντοκουμέντα από τις κινήσεις της Λορά στην Αθήνα: Έχει αφήσει την τσάντα της και φαίνεται κάτι να ψάχνει

Στις εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, το κορίτσι φαίνεται να περπατάει σε κεντρικό δρόμο στην περιοχή του Ζωγράφου
Κλαούντιο Σούμπασι

Νέα βίντεο – ντοκουμέντα τα οποία αποτυπώνουν την 16χρονη Λόρα που έχει εξαφανιστεί από την Πάτρα, να κινείται στους δρόμους του Ζωγράφου, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr

Στο οπτικό υλικό, η ανήλικη που έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα το πρωί της περασμένης Πέμπτης (8/1/2026) και έκτοτε δεν έχει επικοινωνήσει με την οικογένεια της, φαίνεται να περπατάει σε κεντρικούς δρόμους της περιοχής του Ζωγράφου.

Όπως θα δείτε κι εσείς στα βίντεο, οι δείκτες του ρολογιού δείχνουν 10:30 το πρωί της 8ης Ιανουαρίου. Έχει περάσει μόλις μισή ώρα από τη στιγμή που έχει φτάσει στην Αθήνα.

Η 16χρονη γύρω στις 7:30 το πρωί της περασμένης Πέμπτης είχε φύγει από το σπίτι της στο Ρίο της Πάτρας, λέγοντας στους δικούς της ότι θα πάει στο σχολείο. Ωστόσο η ανήλικη που είχε σχεδιάσει με κάθε λεπτομέρεια τη φυγή της, επιβιβάστηκε σε ταξί, που είχε κλείσει από την προηγούμενη ημέρα και ταξίδεψε προς την Αθήνα.

Αν και αρχικά είχε σαν προορισμό το σταθμό του μετρό στο Μέγαρο Μουσικής στη Βασιλίσσης Σοφία, τελικά αποβιβάστηκε γύρω στις 10:10 το πρωί της περασμένης Πέμπτης στην περιοχή του Ζωγράφου, απέναντι από το νοσοκομείο Παίδων.

Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο το κορίτσι θα παρατήσει δίπλα σε ένα κάδο σκουπιδιών τη σχολική τσάντα που είχε στη πλάτη του, όπως φαίνεται και στο πρώτο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας και στη συνέχεια θα αρχίσει να περπατά στους δρόμους.

Όπως θα δείτε κι εσείς στο οπτικό υλικό που έχει στη διάθεσή του το newsit.gr η 16χρονη στις 10:32 το πρωί της 8ης Ιανουαρίου και χωρίς την τσάντα της πλέον στην πλάτη της, περπατάει στο πεζοδρόμιο, σε κεντρικό σημείο του Ζωγράφου, ενώ φαίνεται να ψάχνει κάτι να βρει.

Όπως έχει προκύψει από τις έρευνες, η κοπέλα αμέσως μετά την αποβίβαση της από το ταξί, μπήκε στην περιοχή του Ζωγράφου σε ένα μίνι μάρκετ αλλά και σε ένα κοσμηματοπωλείο, προκειμένου να πουλήσει κάποια κοσμήματα που είχε μαζί της.

