Νέες παραβιάσεις από οπλισμένα τουρκικά F-16 στο Αιγαίο – 4 παραβάσεις και από CN-235

Νέα ένταση σημειώθηκε σήμερα, Τετάρτη 15 Απριλίου 2026, στο Αιγαίο, καθώς η Τουρκία προχώρησε σε παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου με μαχητικά αεροσκάφη. Το σκηνικό εκτυλίχθηκε κυρίως στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, επιβεβαιώνοντας την αυξημένη δραστηριότητα της Τουρκίας στην περιοχή.

Η εικόνα που διαμορφώνεται στο Αιγαίο δείχνει μια πιο «ποιοτική αναβάθμιση» των παραβιάσεων από την Τουρκία, με κινήσεις που φαίνεται να στοχεύουν στη δημιουργία ενός νέου επιχειρησιακού μοτίβου αμφισβήτησης στο Αιγαίο.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, δύο ζεύγη τουρκικών F-16, εκ των οποίων τα δύο ήταν οπλισμένα, πραγματοποίησαν συνολικά 7 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και 2 παραβάσεις στο FIR Αθηνών.

Παράλληλα, ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας CN-235 εισήλθε στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης, παραβιάζοντας τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν άμεσα από ελληνικά μαχητικά επιφυλακής, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διεθνείς διαδικασίες.

Τουρκικές παραβάσεις Κ.Ε.Κ. στο FIR Αθηνών – παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. την 15η Απριλίου 2026

  • ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : 2 (2Χ2 F-16)
  • ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 1 CN-235
  • ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 5
  • ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : 2 F-16
  • ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 6 (2 από τα F-16, 4 από το CN-235)
  • ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 7 από τα F-16
  • ΕΜΠΛΟΚΕΣ : –
  • ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Πηγή: OnAlert.gr

