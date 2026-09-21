Ελλάδα

Νέες τουρκικές παραβάσεις στο Αιγαίο με δύο drones και ένα ATR-72 – Μία παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου

Συνολικά καταγράφηκαν τέσσερις παραβάσεις στο FIR Αθηνών και μία παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου - Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν
Τουρκικά drones
REUTERS / Φωτογραφία (αρχείου) Aziz Karimov
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Όλο το σαββατοκύριακο μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) της Τουρκίας πετούσαν στο Αιγαίο και έκαναν παραβιάσεις και παραβάσεις. Σήμερα, Δευτέρα (21.09.2026), στις τουρκικές προκλήσεις «προστέθηκε» και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72.

Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ, ένα τουρκικό UAV παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο, ενώ τα συνολικά τρία αεροσκάφη της Τουρκία έκαναν 4 παραβάσεις στο FIR Αθηνών.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 21η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : –

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 3 (2 UAV και 1 ATR-72)

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 3

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : –

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 4 (2 από τα UAV και 2 από το ATR-72)

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 1 (από το ένα UAV)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : –

ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

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