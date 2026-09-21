Νέες τουρκικές παραβάσεις στο Αιγαίο με δύο drones και ένα ATR-72 – Μία παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου

Όλο το σαββατοκύριακο μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) της Τουρκίας πετούσαν στο Αιγαίο και έκαναν παραβιάσεις και παραβάσεις. Σήμερα, Δευτέρα (21.09.2026), στις τουρκικές προκλήσεις «προστέθηκε» και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72.
Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ, ένα τουρκικό UAV παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο, ενώ τα συνολικά τρία αεροσκάφη της Τουρκία έκαναν 4 παραβάσεις στο FIR Αθηνών.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 21η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : –
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 3 (2 UAV και 1 ATR-72)
ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 3
ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : –
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 4 (2 από τα UAV και 2 από το ATR-72)
ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 1 (από το ένα UAV)
ΕΜΠΛΟΚΕΣ : –
ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο