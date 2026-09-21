Καιρός – Καλλιάνος: Έντονη κακοκαιρία με καταιγίδες και πλημμύρες – Οι 13 περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο

Έντονη θα είναι η μεταβολή του καιρού το 24ωρο της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου, όπως καταγράφει και ο Γιάννης Καλλιάνος στην πρόγνωσή του, ενώ σε ισχύ βρίσκεται και το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΥ το οποίο προειδοποιεί για έντονες βροχές, καταιγίδες και πλημμυρικά φαινόμενα.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, μετά από αρκετό καιρό επιστρέφουν οι βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας χωρίς να έχουν παντού βέβαια την ίδια ένταση. Θα εκδηλωθούν από πιο τοπικές και ασθενείς βροχές έως ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες σε ορισμένες περιοχές και σε τοπικό επίπεδο ίσως να προκαλέσουν ακόμα και πλημμυρικά φαινόμενα.

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Οι περιοχές που βρίσκονται στο εσωτερικό των λευκών καμπυλών του χάρτη είναι εκείνες όπου, σύμφωνα με τα δεδομένα, αναμένονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής κατά τη διάρκεια της μεταβολής.

Οι πιο επιβαρυμένες περιοχές αναμένεται να είναι η Θεσσαλία, οι Σποράδες η Χαλκιδική και η Εύβοια, όπως ενημέρωσε νωρίτερα και η ΕΜΥ.

Περιοχές που θα εκδηλωθούν τοπικά ισχυρές καταιγίδες:

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Ανατολική Μακεδονία

Τμήματα της Θράκης

Νότια Χαλκιδική

Σποράδες

Ανατολική και Βορειοανατολική Εύβοια

Νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου

Ανατολική Θεσσαλία (κυρίως το Πήλιο)

Περιοχές του Θεσσαλικού κάμπου

Τμήματα της Ηπείρου

Τμήματα της Δυτικής Στερεάς

Επτάνησα (πολύ τοπικά)

Βόρεια Πελοπόννησος

Ανατολική Πελοπόννησος

Στην Αττική θα σημειωθούν βροχές και πιθανές καταιγίδες, ωστόσο με τα μέχρι στιγμής προγνωστικά δεδομένα δεν φαίνεται να βρίσκεται μεταξύ των περιοχών όπου αναμένονται τα εντονότερα φαινόμενα και τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει, με τις μέγιστες τιμές στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές να μην ξεπερνούν περίπου τους 26-28°C, ενώ στους 29–30°C θα φτάσει κατά τόπους στα νότια πεδινά ηπειρωτικά, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι δεν αναμένεται γενικά να δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα, φτάνοντας τα 4–6 μποφόρ και τοπικά τα 7μποφόρ, κυρίως στο κεντρικό και βόρειο Ιόνιο και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο.

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ

Πορτοκαλί προειδοποίηση. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις πρώτες ώρες της Τρίτης (22-09-2026) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (23-09-2026) στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Πιο συγκεκριμένα: Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται την Τρίτη 22/9:

Στην Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, κυρίως θαλάσσια – παράκτια) από τις πρώτες ώρες.

(ν. Μαγνησίας, κυρίως θαλάσσια – παράκτια) από τις πρώτες ώρες. Στις Σποράδες και τη Χαλκιδική από τις πρώτες ώρες μέχρι το απόγευμα.

και τη από τις πρώτες ώρες μέχρι το απόγευμα. Στην Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια) από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα.

Την Τετάρτη 23/09