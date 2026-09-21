Γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα: Έφυγε από το Αιγάλεω για να δολοφονήσει την 25χρονη με δέκα μαχαιριές – Νέες αποκαλύψεις

Μια νέα γυναικοκτονία, αυτή την φορά στην Ηγουμενίτσα συγκλονίζει την χώρα με μια 25χρονη να χάνει την ζωή της με μαχαιριές από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της.

Η γυναικοκτονία σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 21 Σεπτεμβρίου στον ποδηλατόδρομο στην Ηγουμενίτσα με τον 27χρονο να ταξιδεύει από το Αιγάλεω για να συναντηθεί με την 25χρονη πρώην σύντροφό του.

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Οι δύο τους φέρεται να διατηρούσαν σχέση μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες, ενώ ο ίδιος φέρεται να επιδίωκε να επανασυνδεθούν, με τους συγγενείς και τους φίλους της να μην μπορούν να πιστέψουν αυτή την τραγωδία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους σημειώθηκε έντονος διαπληκτισμός, με τον 27χρονο να τραυματίζει θανάσιμα την 25χρονη με μαχαίρι.

Τη νεαρή γυναίκα εντόπισε αρχικά ένας περαστικός, ο οποίος ειδοποίησε τις Αρχές.

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Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν την 25χρονη νεκρή στο πρώτο κιόσκι του ποδηλατόδρομου.

Λίγα μέτρα πιο μακριά βρέθηκε τραυματισμένος ο 27χρονος.

Οι αντιφάσεις και η ομολογία

Ο 27χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου αρχικά φέρεται να υποστήριξε ότι ο ίδιος και η Πηνελόπη είχαν δεχθεί επίθεση από τέσσερις αγνώστους, οι οποίοι είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους.

Ωστόσο, κατά την εξέταση από τους αστυνομικούς, ο 27χρονος φέρεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις σχετικά με την υποτιθέμενη επίθεση. Οι έρευνες συνεχίστηκαν και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τελικά παραδέχθηκε ότι σκότωσε την 25χρονη.

Μάλιστα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα».

Στη συνέχεια, υπέδειξε στις Αρχές το σημείο όπου είχε πετάξει το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποίησε.

Δέκα τραύματα από μαχαίρι

Η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό της 25χρονης φέρεται να έδειξε συνολικά δέκα τραύματα από μαχαίρι. Τα τραύματα εντοπίζονται στον θώρακα και τη ράχη, ενώ η νεαρή γυναίκα έφερε επίσης δύο βαθιά τραύματα στον τράχηλο και ένα στο πόδι.

Ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Νοσοκομείο Φιλιατών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρει πολλαπλά τραύματα, τα οποία φέρεται να προκάλεσε ο ίδιος, κυρίως στο αριστερό τμήμα του θώρακα, κοντά στην καρδιά.

Μεταξύ άλλων, έχει υποστεί βαθύ τραύμα στον αριστερό πνεύμονα και υποβλήθηκε σε παροχέτευση.

Τι υποστηρίζει για το κίνητρο

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος φέρεται να υποστήριξε στη συνέχεια ότι ο διαπληκτισμός με την 25χρονη ξεκίνησε εξαιτίας οικονομικής διαφοράς.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, τα ακριβή αίτια και το κίνητρο της δολοφονίας δεν έχουν αποσαφηνιστεί.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, προκειμένου να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η δολοφονία της 25χρονης στην Ηγουμενίτσα.

Η 25χρονη Πηνελόπη είχε σπουδάσει Βιολογία και εργαζόταν σε μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας στην περιοχή της Θεσπρωτίας. Όπως λέει θείος της, πριν από περίπου 1,5 χρόνο είχε κληθεί να διαχειριστεί την απώλεια του πατέρα της.

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Νοσοκομείο Φιλιατών λόγω των τραυμάτων που προκάλεσε στον εαυτό του. Η διερεύνηση του εγκλήματος συνεχίζεται.