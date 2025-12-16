Ελλάδα

Νέες τουρκικές προκλήσεις με τρεις παραβάσεις του FIR Αθηνών στο νοτιοανατολικό Αιγαίο

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες από την Πολεμική Αεροπορία κατά πάγια πρακτική
Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου TB2 Bayraktar
Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου TB2 Bayraktar / REUTERS / Aziz Karimov / File Photo

Συνεχίζουν τις προκλητικές πτήσεις στο Αιγαίο οι Τούρκοι, αφού όπως αποκάλυψε σήμερα (16.12.2025) το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, πραγματοποιήθηκαν τρεις παραβάσεις του FIR Αθηνών.

Ειδικότερα ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και επιτήρησης τύπου ATR-72 προχώρησαν σε συνολικά τρεις παραβάσεις του FIR Αθηνών στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες από την Πολεμική Αεροπορία κατά πάγια πρακτική.

