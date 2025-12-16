Νέες τουρκικές προκλήσεις με τρεις παραβάσεις του FIR Αθηνών στο νοτιοανατολικό Αιγαίο

Συνεχίζουν τις προκλητικές πτήσεις στο Αιγαίο οι Τούρκοι, αφού όπως αποκάλυψε σήμερα (16.12.2025) το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, πραγματοποιήθηκαν τρεις παραβάσεις του FIR Αθηνών.

Ειδικότερα ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και επιτήρησης τύπου ATR-72 προχώρησαν σε συνολικά τρεις παραβάσεις του FIR Αθηνών στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες από την Πολεμική Αεροπορία κατά πάγια πρακτική.