Νέες βροχές και καταιγίδες από την Παρασκευή, με ψύχρα η Καθαρά Δευτέρα – Η πρόγνωση Καλλιάνου

Νέα επιδείνωση θα σημειώσει ο καιρός από την Παρασκευή (20/02/2026) με βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα, ιδιαίτερα το Σαββατοκύριακο, ενώ με σχετικό κρύο θα περάσουμε την Καθαρά Δευτέρα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο ο καιρός θα είναι και πάλι βροχερός μετά από διάλειμμα δυο ημερών (την Τετάρτη και την Πέμπτη 18-10/02/2026) ενώ την Καθαρά Δευτέρα θα έχουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες ενώ θα σημειωθούν χαμηλές θερμοκρασίες.

Στην ανάρτησή του ο Γιάννης Καλλιάνος αναλύει λεπτομερώς τον καιρό των επόμενων ημερών μέχρι και την Καθαρά Δευτέρα.

Όπως αναφέρει ο καιρός θα παρουσιάσει «αστάθεια Παρασκευή 20 και Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026.

Ψυχρότερη μέρα η Κυριακή.

Σχετικά ήπιος καιρός τα Κούλουμα με λίγες τοπικές βροχές.

Μετά το πέρας της κακοκαιρίας που επηρεάζει σήμερα, Τρίτη, τη χώρα μας με βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές, αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρικού σκηνικού.

Τετάρτη: Σημαντική Βελτίωση στις περισσότερες περιοχές

Τα φαινόμενα των τοπικών καταιγίδων θα περιοριστούν κυρίως :

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

Στις Κυκλάδες

Στα Δωδεκάνησα

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται σημαντική βελτίωση με περιορισμό των βροχοπτώσεων και γενικά ήπιο καιρό και με πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια.

Πέμπτη: Ηπιότερη και πιο σταθερή ημέρα

Η Πέμπτη διαφαίνεται ως η πιο «ήρεμη» ημέρα της εβδομάδας.

Θερμοκρασίες:

15–18°C στις περισσότερες περιοχές

16–18°C στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά αλλά και νησιωτικά τμήματα

Άνεμοι:

Σημαντική εξασθένιση

Νότιες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ

Παρασκευή και Σάββατο – Εκ νέου αστάθεια

Πέρασμα νέου βαρομετρικού χαμηλού θα επαναφέρει την αστάθεια.Κατά διαστήματα βροχές στις περισσότερες περιοχές

Ισχυροί νοτιάδες:

6-7 μποφόρ και τοπικά 8 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο

Περισσότερη ψύχρα από το μεσημέρι του Σαββάτου (πρώτα από τα Βόρεια) και έπειτα:

Σταδιακή στροφή ανέμων σε βοριάδες 4–6 μποφόρ και τοπικά 7–8 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο

Έναρξη εισβολής ψυχρότερων αερίων μαζών από τις Βαλκανικές περιοχές

Κυριακή – Τοπικές βροχές και πτώση θερμοκρασίας

Τοπικές βροχές, κυρίως στα Κεντρικά και Νότια τμήματα της χώρας

Δεν αναμένονται ακραία φαινόμενα

Πτώση της θερμοκρασίας κατά 4-6°C στις περισσότερες περιοχές

Στα ορεινά : πρόσκαιρες χιονοπτώσεις

Καθαρά Δευτέρα (Κούλουμα) – Πρώτη εκτίμηση:

Με τα έως τώρα προγνωστικά δεδομένα και διατηρώντας κάθε επιφύλαξη λόγω των πολλών ημερών έως τότε, αναμένεται :

Σχετικά ήπιος καιρός

Τοπικές νεφώσεις

Εναλλαγές με ανοίγματα στον ουρανό

Πιθανές τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο

Σχετική ψύχρα αλλά λίγο πιο ανεβασμένες θερμοκρασίες σε σχέση με την Κυριακή που θα είναι η πιο κρύα μέρα του τριημέρου

Δεν διαφαίνεται κακοκαιρία, αλλά ούτε και ανοιξιάτικο σκηνικό για όσους σχεδιάζουν να πετάξουν χαρταετό

Επισημαίνεται ότι βρισκόμαστε ακόμη αρκετές ημέρες πριν, επομένως ενδέχεται να υπάρξουν διαφοροποιήσεις.

Πρώτη εκτίμηση θερμοκρασιών στις 5 μεγαλύτερες πόλεις της χώρας για τις επόμενες ημέρες :

Από το Σάββατο και μετά οι τιμές που θα σας δοθούν αποτελούν μια μέση τάση και όχι την απόλυτη πρόγνωση, διότι πρόκειται για μεσοπρόθεσμο διάστημα (5–6 ημέρες μετά), όπου αρχίζει η κίνηση των συστημάτων να παρουσιάζει χαοτικό χαρακτήρα.

Αθήνα:

Τετάρτη:16°C

Πέμπτη:17°C

Παρασκευή:18°C

Σάββατο:16°C

Κυριακή:14°C

Καθαρά Δευτέρα: 16°C

Θεσσαλονίκη:

Τετάρτη:12°C

Πέμπτη:14°C

Παρασκευή:15°C

Σάββατο:11°C

Κυριακή:10°C

Καθαρά Δευτέρα:14°C

Πάτρα:

Τετάρτη:14°C

Πέμπτη:16°C

Παρασκευή:16°C

Σάββατο: 14°C

Κυριακή: 15°C

Καθαρά Δευτέρα: 16°C

Ηράκλειο

Τετάρτη:16°C

Πέμπτη:18°C

Παρασκευή:20°C

Σάββατο:16°C

Κυριακή:14°C

Καθαρά Δευτέρα:16°C

Λάρισα:

Τετάρτη:15°C

Πέμπτη: 16°C

Παρασκευή:15°C

Σάββατο:12°C

Κυριακή:14°C

Καθαρά Δευτέρα:16°C

Συμπέρασμα για τον καιρό του τριημέρου:

Με βάση τα έως τώρα δεδομένα: Περισσότερες βροχές θα εκδηλωθούν την Παρασκευή και το Σάββατο και λιγότερες την Κυριακή. Ακόμα λιγότερες τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν πιθανότατα την Καθαρά Δευτέρα όπου θα επικρατήσει σχετική ψύχρα, χωρίς όμως έντονα φαινόμενα, αλλά και χωρίς ανοιξιάτικες θερμοκρασίες».