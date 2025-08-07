Συμβαίνει τώρα:
Νεκρή η 74χρονη που αγνοούνταν από παραλία της Γλυφάδας – Εντοπίστηκε σε βράχια

Διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI

Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε 74χρονη κολυμβήτρια, η οποία αγνοούνταν από το μεσημέρι της Πέμπτης (07.08.2025), από Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού σε βραχώδη ακτή στη Γλυφάδα.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η η γυναίκα ανασύρθηκε με τη συνδρομή στελεχών του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής και μεταφέρθηκε από ιδιωτικό ναυγοσωστικό σκάφος στην παραλία ΠΙΚΠΑ Βούλας.

Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

