Νεκρό μεταφέρθηκε βρέφος στο Παίδων «Αγία Σοφία» – Το είχαν πάει αρχικά σε κτηνιατρείο

Στο νοσοκομείο, οι γιατροί κατέβαλαν τιτάνιες προσπάθειες επί περίπου 40 λεπτά για να το επαναφέρουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα
Στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» μεταφέρθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης (28.01.2026) από την Καλλιθέα ένα βρέφος χωρίς τις αισθήσεις του, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το βρέφος που είναι κοριτσάκι είχε μεταφερθεί σε κτηνιατρείο στη λεωφόρο Συγγρού στην Καλλιθέα από τον πατέρα του και τη θεία του, οι οποίοι είναι Ρουμάνοι υπήκοοι. 

Το παιδί βρήκαν γύρω στις 6 το πρωί ο πατέρας του και η θεία του χωρίς τις αισθήσεις του, και σε κατάσταση πανικού, το μετέφεραν άμεσα σε ιδιωτικό κτηνιατρείο στη λεωφόρο Συγγρού, στην περιοχή της Καλλιθέας.  Σύμφωνα με πληροφορίες λίγες ώρες νωρίτερα, περίπου στις 3 τα ξημερώματα, το είχαν ταΐσει κανονικά.

Από εκεί κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Στο νοσοκομείο, οι γιατροί κατέβαλαν τιτάνιες προσπάθειες επί περίπου 40 λεπτά για να το επαναφέρουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Το βρέφος που ήταν επτά ημερών είχε υποκύψει.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το παιδί είχε γεννηθεί πρόωρα και είχε δίδυμο αδελφάκι. Όλα δείχνουν ότι το βρέφος εξέπνευσε από ανακοπή. Στο νοσοκομείο του έγινε τεστ για γρίπη, που βγήκε αρνητικό.

