Νεκρό ζευγάρι από πνιγμό στο Σαρακήνικο Μήλου: Βούτηξε να σώσει την σύζυγό του που παρασύρθηκε από τον αέρα

Πρόκειται για ζευγάρι τουριστών από το Βιετνάμ που έκαναν τις διακοπές τους στο νησί των Κυκλάδων - Στο σημείο σπεύδει σκάφος του λιμενικού για να ανασύρει τις σορούς τους
Μία ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (08.08.2025) στη Μήλο. 2 τουρίστες έχασαν τη ζωή τους στο Σαρακήνικο από πνιγμό.

Τα θύματα είναι ένα ζευγάρι τουριστών 50 χρόνων από το Βιετνάμ που έκαναν το μπάνιο τους στη διάσημη παραλία της Μήλου παρά τους σφοδρούς ανέμους που πνέουν στο νησί. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο πνιγμός τους προκλήθηκε όταν η γυναίκα προσπάθησε να βγάλει φωτογραφία και παρασύρθηκε από τον αέρα, αναφέρει το miloslife.gr.

Τότε, ο σύζυγος φέρεται πως βούτηξε στο νερό για να σώσει την αγαπημένη του, με αποτέλεσμα και οι 2 να χάσουν τη ζωή τους.

Στο σημείο σπεύδει σκάφος του Λιμενικού Σώματος για να ανασύρει τις σορούς τους.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν στελέχη του Λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη.

To Λιμεναρχείο Μήλου, το σκάφος του οποίου δεν ήταν δυνατόν να βγει βόρεια λόγω καιρού, είναι παρών και συντονίζει την επιχείρηση, ώστε να ανασυρθούν όσο γίνεται συντομότερα οι σοροί.

