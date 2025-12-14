Συμβαίνει τώρα:
Νεκρός ο 62χρονος Βασίλης που είχε εξαφανιστεί από τα Κρέστενα Ηλείας – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Η σορός του, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εντοπίστηκε σε δασική περιοχή των Κρεστένων από πολίτη, ο οποίος ενημέρωσε τις Αστυνομικές Αρχές
Περιπολικό
EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιάννης Παναγόπουλος

Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση για τον Βασίλειο Γιαννόπουλο από τα Κρέστενα Ηλείας. Ο 62χρονος άνδρας που είχε εξαφανιστεί στις 6 Δεκεμβρίου, βρέθηκε νεκρός την Κυριακή (14.12.2025), όπως γνωστοποίησε το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση που εκδόθηκε από το «Χαμόγελο του Παιδιού», η περιπέτεια του Γιαννόπουλου Βασίλειου, 62 ετών, από τα Κρέστενα Ηλείας έληξε με τραγικό τρόπο, βυθίζοντας στη θλίψη τους δικούς του ανθρώπους που τον αναζητούσαν.

Η σορός του, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εντοπίστηκε την Κυριακή σε δασική περιοχή των Κρεστένων από πολίτη, ο οποίος ενημέρωσε τις Αστυνομικές Αρχές.

Τα αίτια του θανάτου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι στις 6/12/2025, εξαφανίστηκε από την περιοχή των Κρεστένων Ηλείας, ο Γιαννόπουλος Βασίλειος, 62 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 9/12/2025 για την εξαφάνιση και προχώρησε στη
δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα, κατόπιν αιτήματος των οικείων του, καθώς
ενδέχεται να υπήρχαν λόγοι, οι οποίοι έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Να σημειωθεί ότι για την εν λόγω εξαφάνιση είχε ενεργοποιηθεί η ειδική εθελοντική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης του «Χαμόγελου του Παιδιού», «Θανάσης Μακρής», για να συνδράμει στο
πεδίο των ερευνών με ειδικό υλικοτεχνικό εξοπλισμό.

Επιπλέον, είχαν ενεργοποιηθεί η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (ΕΟΔ) Θεσσαλονίκης και Πύργου, η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων, καθώς επίσης το Πυροσβεστικό Σώμα της περιοχής και οι Ελληνικές Αστυνομικές Αρχές.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του Γιαννόπουλου Βασίλειου και θα βρίσκεται δίπλα τους για οτιδήποτε χρειαστούν.

