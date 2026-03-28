Νεμέα: Ηλικιωμένη απεγκλωβίστηκε νεκρή από φωτιά σε σπίτι

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν την ηλικιωμένη γυναίκα που ήταν χωρίς τις αισθήσεις της
Καπνός σε σπίτι
Photo / korinthostv.gr

Τραγωδία συνέβη στη Νεμέα το απόγευμα του Σαββάτου, 28.03.2026, όταν μία γυναίκα απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μετά από φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στη Νεμέα Κορινθίας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να φτάνουν στο σημείο και να προσπαθούν να απεγκλωβίσουν την ηλικιωμένη, όμως δυστυχώς ήταν αργά.

Στο σημείο βρέθηκαν οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου με 9 πυροσβέστες και αστυνομικοί του Α.Τ Νεμέας.

Η γυναίκα απεγκλωβίστηκε άμεσα, ενώ στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Π.Υ Κορίνθου.

