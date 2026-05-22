Νέο Φάληρο: 70χρονη έπεσε από τον 3ο όροφο ενώ καθάριζε το μπαλκόνι του σπιτιού της

Αυτή φέρεται να είχε ανέβει σε μία σκάλα πριν πέσει στο κενό
Το μπαλκόνι από το οποίο έπεσε η ηλικιωμένη στο Νέο Φάληρο
Ένα τραγικό ατύχημα είχε μία 70χρονη γυναίκα στο Νέο Φάληρο, η οποία έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού της στον 3ο όροφο την στιγμή που καθάριζε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 70χρονη φαίνεται να είχε ανέβει σε μία σκάλα που υπήρχε στο μπαλκόνι του σπιτιού της στο Νέο Φάληρο και κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες έπεσε στο κενό.

Περαστικοί και γείτονες αντέδρασαν άμεσα, καλώντας τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για να διαπιστώσουν τα αίτια της πτώσης και καλούν οποιονδήποτε έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει μαζί τους για να ρίξουν φως στην υπόθεση.

