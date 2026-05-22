Kερατσίνι: Καταγγελίες για κενά πυρασφάλειας σε σχολεία και δημόσια κτίρια

Ελλιπή μέτρα πυρασφάλειας σε σχολεία, δημόσια κτίρια και αθλητικές εγκαταστάσεις καταγγέλλουν πολίτες στο Κερατσίνι.

Σύμφωνα με την efsyn.gr, γονείς μαθητών σχολείων στο Κερατσίνι καταγγέλλουν σοβαρές ελλείψεις τόσο στην ενεργητική όσο και στην παθητική πυροπροστασία, ανεπάρκεια εξοπλισμού πυρασφάλειας, προβληματικές οδεύσεις διαφυγής και ελλιπή μέτρα ασφαλούς εκκένωσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία τους για την ασφάλεια των παιδιών τους.

Οι γονείς βάζουν στο στόχαστρό τους τη δημοτική αρχή και τον δήμαρχο Κερατσινίου, Χρήστο Βρεττάκο, οι οποίοι είναι οι καθ’ ύλην αρμόδιοι για την εποπτεία, συντήρηση και διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας των δημοτικών υποδομών.

Το μείζον αυτό πρόβλημα έχει αναγνωριστεί και από τον ίδιο τον δήμαρχο στο δημοτικό συμβούλιο που έγινε στις αρχές Μαίου, καθώς παραδέχτηκε χαρακτηριστικά ότι «δεν λειτουργεί σε όλα τα σχολεία η ενεργητική πυροπροστασία», ενώ πρόσθεσε πως δεν είναι ικανοποιημένος από το επίπεδο ασφαλείας στα σχολεία του δήμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Δημοκρατίας», οι καταγγελίες έχουν ενεργοποιήσει τις αρμόδιες αστυνομικές και πυροσβεστικές υπηρεσίες, καθώς εξετάζουν επισταμένως τις σχετικές καταγγελίες.