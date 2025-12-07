Ελλάδα

Νέο Ηράκλειο: 16χρονος λήστεψε 12χρονες με απειλή μαχαιριού – Έκλεψε το κινητό της μίας και αργότερα συνελήφθη

Ο δράστης προσπάθησε να ξεφύγει αλλά οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν
Περιπολικό
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Μία ένοπλη ληστεία από ανήλικο σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, Σάββατο (6/12/2025), στο Νέο Ηράκλειο, όταν 16χρονος επιτέθηκε σε δύο 12χρονα κορίτσια με την απειλή μαχαιριού για να τις ληστέψει.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος που συνελήφθη φαίνεται να πλησίαζε χθες το μεσημέρι τις δύο ανήλικες στο Νέο Ηράκλειο, με στόχο τη ληστεία, και να έκλεψε το κινητό της μίας απειλώντας την με μαχαίρι.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν σε κοντινή απόσταση, ο οποίος όταν τους είδε άρχισε να τρέχει για να ξεφύγει, ωστόσο δεν τα κατάφερε αφού ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς.

Μετά από έρευνα, βρέθηκε στην κατοχή του το μαχαίρι με το οποίο έκανε τη ληστεία, καθώς και το κινητό τηλέφωνο το οποίο είχε κλέψει και δώθηκε πίσω στην 12χρονη στην κάτοχό του.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ σε βάρος του γονέα του σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
187
156
115
77
71
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo