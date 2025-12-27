Νέος Γολγοθάς στα μπλόκα των αγροτών: Ουρές χιλιομέτρων και στην επιστροφή για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων

Απίστευτη ταλαιπωρία αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που πέρασαν τα Χριστούγεννα μακριά από το «κλεινόν άστυ» και επιστρέφουν το βράδυ του Σαββάτου (27.12.2025) στην Αθήνα. Ο λόγος είναι ο ίδιος όπως και στην έξοδο: τα μπλόκα που έχουν στήσει αγρότες στο εθνικό οδικό δίκτυο.

Ουρές άνω των 10 χιλιομέτρων σχηματίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην εθνική οδό Λαμίας – Αθηνών και τους παραδρόμους μέχρι και τη Βοιωτία από τους αγρότες της περιοχής, οι οποίοι παραμένον στα μπλόκα τους.

Κάποιοι από τους αγρότες δεν εφάρμοσαν τη δέσμευση των υπολοίπων για να μην ταλαιπωρήσουν τους εκδρομείς των Χριστουγέννων.

Μάλιστα, κάποιοι από τους εξοδούχους επέλεξαν να επιστρέψουν Σάββατο, πιστεύοντας ότι θα έχει λιγότερη κίνηση από την Κυριακή (28.12.2025), αλλά, δυστυχώς, ατύχησαν…

Ουρές άνω των 10 χιλιομέτρων σχηματίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο Κάστρο Βοιωτίας, καθώς η κυκλοφορία γινόταν μέσω παραδρόμων, με τους οδηγούς να χρειάζονται 40 λεπτά για να διανύσουν δύο χιλιόμετρα

Όπως φαίνεται και στο βίντεο του LamiaReport.gr, η ταλαιπωρία των οδηγών είναι πολύ μεγάλη κυρίως στους παραδρόμους από τη γέφυρα του Μαρτίνου μέχρι το Κάστρο Βοιωτίας.

Ουρές χιλιομέτρων και στην εθνική οδό Λαμίας – Αθηνών από το ύψος της Μαλεσίνας μέχρι τη γέφυρα του Μαρτίνου όπου ξεκινάει η εκτροπή της κυκλοφορίας.

Στη Χαλκίδα, από την άλλη πλευρά, οι αγρότες άνοιξαν την Υψηλή Γέφυρα, την οποία είχαν κλείσει έως τις 8 το βράδυ του Σαββάτου.

Στο μεταξύ, στον εκ νέου αποκλεισμό του κόμβου της Εγλυκάδας, στη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, προχώρησαν το βράδυ του Σαββάτου αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας.

Μετά τον νέο αποκλεισμό η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο της Πάτρας, μέσω των κόμβων Κ1 λιμάνι Πάτρας και Γλαύκου.

Στη Βόρεια Ελλάδα και στον Προμαχώνα Σερρών, κλειστά παραμένουν για τα φορτηγά και τα δύο ρεύματα στο τελωνείο. Παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς, η διέλευση θα είναι ελεύθερη για όλα τα οχήματα.

Στα Μάλγαρα, έκλεισε ξανά το ρεύμα εξόδου από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα στο μπλόκο στα διόδια και οι οδηγοί σε συνεννόηση με την Τροχαία, κατευθύνονται στην παράκαμψη μέσω Χαλάστρας.

Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη αναμένεται να κλείσει συμβολικά τη Δευτέρα (29.12.2025).

Την Τρίτη (30.12.2025), ωστόσο, θα ανοίξουν και τα δύο ρεύματα για να διευκολύνουν τους εκδρομείς.