Διχασμένοι οι αγρότες – «Είναι καλικάντζαροι» απαντούν οι Θεσσαλοί για 18 μπλόκα που είπαν «ναι» στον διάλογο με την κυβέρνηση

«Εμφύλιος» ξεσπά στους αγρότες μετά την απόφαση που έλαβαν 18 μπλόκα να ανοίξουν «παράθυρο» για διάλογο με την κυβέρνηση. «Είναι καλικάντζαροι», λένε οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας Λάρισας για τους συναδέλφους τους στα «18».

Στην προ Χριστουγέννων πραγματικότητα επιστρέφουν οι αγρότες στις εθνικές οδούς, καθώς γύρισαν στα μπλόκα και προχωρούν σε νέους αποκλεισμούς.

Με ανάπαυλα τις μέρες της Πρωτοχρονιάς, προαναγγέλλουν νέο, ακόμη πιο σκληρό, γύρο κινητοποιήσεων.

Στη Νίκαια, έκλεισαν και την αερογέφυρα της Λάρισας, ενώ από Δευτέρα (29.12.2025) θα κλείνουν ανά τακτά διαστήματα και τους παραδρόμους.

Στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης κλειστό είναι και πάλι το ρεύμα προς Αθήνα, όπως και η Περιμετρική Πατρών.

Ουρές άνω των 10 χιλιομέτρων σχηματίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου (27.12.2025) στο Κάστρο Βοιωτίας, καθώς η κυκλοφορία γινόταν μέσω παραδρόμων, με τους οδηγούς να χρειάζονται 40 λεπτά για να διανύσουν δύο χιλιόμετρα.

Αγρότες: 18 μπλόκα λένε «ναι» σε διάλογο με την κυβέρνηση

Η πλειονότητα των αγροτών θέτουν ορίζοντα μίας εβδομάδας μέχρι την πανελλαδική σύσκεψη. Όμως, στην Επανομή Θεσσαλονίκης εκπρόσωποι 18 μπλόκων μετά από σύσκεψη που έκαναν ζητούν διάλογο με την κυβέρνηση, για την άμεση επίλυση των προβλημάτων τους.

Πρόκειται για 14 μπλόκα και τέσσερις αγροτικούς συλλόγους. Είναι του Αεροδρομίου, Ευζώνων (Γιαννιτσά, Παιονίας – Κιλκίς), Κερδυλλίων, Δράμας Προσοτσάνης, Μπράλου, Αιγινίου Πιερίας, Νησελίου Ημαθίας, Κρύας Βρύσης Πέλλας, Μικροθηβών, Τελωνείου Σκύδρας, Μεσημερίου Έδεσσας, Χαλκηδόνας, Αχαΐας, Φερρών και Κομοτηνής, καθώς και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και της Ρόδου, με εξουσιοδότηση μέσω Χαλκηδόνας.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσαν μετά τη συνάντησή τους στην Επανομή τονίζουν ότι «η κατάσταση που επικρατεί κατά κοινή ομολογία μίας ολόκληρης ελληνικής κοινωνίας και όχι μόνο αυτής των αγροτών επιβάλλει την άμεση επίλυση προβλημάτων ζωτικής σημασίας, όπως αυτά έχουν παρουσιαστεί σήμερα στην κυβέρνηση». Διαφάνηκε, όπως τονίζουν στην ανακοίνωση, η αναγκαιότητα της έναρξης ενός ουσιαστικού διαλόγου με την κυβέρνηση για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

«Μακριά από σκοπιμότητες και μεθοδεύσεις», συνεχίζουν στην ανακοίνωση, «όπως αυτές προωθούνται από την πλευρά της κυβέρνησης, στοχοποιώντας και καταστρέφοντας αναίτια γνήσιους αγρότες συναδέλφους, μεταφέρουμε το μήνυμα μακριά από στείρες αντιπαραθέσεις σε ένα γόνιμο- ουσιαστικό- και με γνώμονα το καλό μιας ολόκληρης εθνικής οικονομίας διάλογο».

«Σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς», τονίζουν χαρακτηριστικά, καλώντας και τους υπόλοιπους αγρότες- συναδέλφους τους «για κοινή κάθοδο και συμπόρευση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Οι αγρότες αναφέρουν ότι σε καμία περίπτωση δεν διαρρηγνύουν το κοινό μέτωπο και διευκρινίζουν ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία συνθηκών έναρξης διαλόγου.

Μπλόκο Νίκαιας Λάρισας: «Δεν έχουν ικανοποιηθεί τα αιτήματά μας»

Στη Νίκαια, αγρότες τονίζουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί ουσιαστικές απαντήσεις από την κυβέρνηση, ενώ προσθέτουν ότι ακούν διάφορα νούμερα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Αναφέρουν ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει από την κυβέρνηση διάθεση να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου, εκείνοι δεν θα πάνε σε έναν προσχηματικό διάλογο.

Περιμένουν από την κυβέρνηση να «σκύψει» πάνω από τα βασικά αιτήματα, τα οποία λένε ότι είναι 14 και όχι 27. Αναμένουν μέχρι την Πρωτοχρονιά για κάποια εξέλιξη, διαφορετικά θα σκληρύνουν τη στάση τους.

Μάλγαρα: Κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα

Παράλληλα, έκλεισε ξανά το ρεύμα εξόδου από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα στο μπλόκο στα διόδια των Μαλγάρων και οι οδηγοί σε συνεννόηση με την Τροχαία, κατευθύνονται στην παράκαμψη μέσω Χαλάστρας.

Ο δρόμος ήταν ανοιχτός στις γιορτές των Χριστουγέννων και στα δύο ρεύματα, ωστόσο από σήμερα και επ’ αόριστον κλείνει και πάλι ολοκληρωτικά το ρεύμα προς Αθήνα. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη αναμένεται να κλείσει συμβολικά τη Δευτέρα.

Την Τρίτη, ωστόσο, θα ανοίξουν και τα δύο ρεύματα για να διευκολύνουν τους εκδρομείς.

Η εικόνα στον Προμαχώνα

Οι αγρότες του μπλόκου στον Προμαχώνα αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Συγκεκριμένα, κλειστά παραμένουν για τα φορτηγά και τα δύο ρεύματα στο τελωνείο του Προμαχώνα. Παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς, η διέλευση θα είναι ελεύθερη για όλα τα οχήματα.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα παραμένει στην Βουλγαρία, καθώς οδηγοί αναφέρουν ότι η ουρά που έχει σχηματιστεί από νταλίκες είναι πάνω από 15 χιλιόμετρα.

Έκλεισε πάλι η Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας

Στη Χαλκίδα, από την άλλη πλευρά, οι αγρότες έκλεισαν την Υψηλή Γέφυρα, οι οποίοι παρέμειναν στο σημείο μέχρι τις 8 το βράδυ του Σαββάτου.

Οι αγρότες αναφέρουν ότι οι κινητοποιήσεις τους συνεχίζονται μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Πάτρα: Αγρότες και κτηνοτρόφοι απέκλεισαν εκ νέου τον κόμβο της Εγλυκάδας

Στον εκ νέου αποκλεισμό του κόμβου της Εγλυκάδας, στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, προχώρησαν το βράδυ του Σαββάτου αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους, που έχουν ξεκινήσει πριν από περίπου 20 ημέρες.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είχαν σταματήσει τον αποκλεισμό του κόμβου στις 24 Δεκεμβρίου, προκειμένου να διευκολύνουν την κίνηση των εκδρομέων της εορταστικής περιόδου.

Μετά τον νέο αποκλεισμό η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο της Πάτρας, μέσω των κόμβων Κ1 λιμάνι Πάτρας και Γλαύκου.