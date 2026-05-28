Νοσοκομείο Αττικόν: Το υπουργείο Υγείας για τα κρούσματα νοροϊού – «Καμία απειλή για τη δημόσια υγεία»

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Πέμπτης (28.5.26) όταν έγινε γνωστό πως στο νοσοκομείο Αττικόν έχουν βρεθεί κρούσματα νοροϊού με πολλούς ασθενείς, γιατρούς και νοσηλευτές να νοσούν με γαστρεντερίτιδα.

Τα κρούσματα νοροϊού έγιναν γνωστά από το σωματείο εργαζομένων του νοσοκομείου «Αττικόν», οι οποίοι καταγγέλλουν ότι η ενδονοσοκομειακή έξαρση της γαστρεντερίτιδας, έχει σαρώσει το νοσοκομείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ενημέρωσε ότι το φαινόμενο ξεκίνησε από τη νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου στις 21 Μαΐου και έως τις 26 Μαΐου, υπήρχαν 53 ύποπτα κρούσματα γαστρεντερίτιδας σε προσωπικό και ασθενείς εκ των οποίων τα 9 επιβεβαιώθηκαν με εργαστηριακές εξετάσεις και τα υπόλοιπα είναι υπό διερεύνηση ή αρνητικά. Από τα 9 θετικά κρούσματα, τα 5 είναι ασθενείς και τα 4 προσωπικό.

Όπως αναφέρεται, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ εφαρμόζονται μέτρα πρόληψης και περιορισμού της διασποράς, όπως απομόνωση ασθενών, απολυμάνσεις και απομάκρυνση εργαζομένων με ύποπτα συμπτώματα. Δεν κινδυνεύει κανείς ασθενής και ούτε χρειάσθηκε η νοσηλεία εργαζόμενου, αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ.

Το υπουργείο Υγείας εξέδωσε ανακοίνωση με την υπογραφή των καθηγητών Σπύρου Πουρνάρα και Σωτήρη Τσιόδρα, στο οποίο αναφέρει πως δεν υπάρχει καμία απειλή για τη δημόσια υγεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση του υπ. Υγείας για τον νοροϊό στο νοσοκομείο Αττικόν

«Σχετικά με τα δημοσιεύματα που αφορούν περιστατικά οξείας γαστρεντερίτιδας, ενημερώνουμε ότι από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα επιτήρησης και πρόληψης λοιμώξεων, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές.

Πρόκειται για περιστατικά γαστρεντερίτιδας συμβατής με λοίμωξη από νοροϊό, φαινόμενο που παρατηρείται συχνά τόσο σε νοσοκομειακές μονάδες όσο και στην κοινότητα διεθνώς, ιδιαίτερα λόγω της υψηλής μεταδοτικότητας του ιού. Δειγματοληπτικός εργαστηριακός έλεγχος έχει επιβεβαιώσει την παρουσία νοροϊού σε εννέα ύποπτα περιστατικά. Η επιδημιολογική διερεύνηση συνεχίζεται.

Τα περιστατικά που καταγράφηκαν αφορούν σε ασθενείς, συνοδούς και επαγγελματίες υγείας, με ήπια και αυτοπεριοριζόμενη συμπτωματολογία. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένδειξη σοβαρής απειλής για τη δημόσια υγεία ή για τη συνολική λειτουργία του Νοσοκομείου.

Έχουν ήδη εφαρμοστεί ενισχυμένα μέτρα πρόληψης και ελέγχου διασποράς μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

αυστηρή τήρηση της υγιεινής χεριών (με σαπούνι και νερό λόγω της αντοχής του νοροϊού στα αλκοολούχα αντισηπτικά)

εντατικοποίηση καθαρισμών και απολυμάνσεων επιφανειών (με διάλυμα χλωρίνης)

χρήση κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας, όπου απαιτείται

απομόνωση περιστατικών σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα

επιδημιολογική επιτήρηση ασθενών και προσωπικού

οδηγίες προς συνοδούς και προσωπικό

περιορισμός επισκεπτών

Το Νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά και με ασφάλεια, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς σε 24ωρη βάση».