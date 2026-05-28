Ελλάδα

Χανιά: 30χρονος βρέθηκε μαχαιρωμένος μέσα στο σπίτι του – Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση

Το μαχαίρι φαίνεται να τον βρήκε στην καρδιά γι' αυτό και υπεβλήθη άμεσα σε χειρουργείο
man hand holding knife on abstract background
iStock
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Με μαχαιριά στην καρδιά βρέθηκε ένας 30χρονος μέσα στο σπίτι του στα Χανιά, με το περιστατικό να προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην περιοχή. Εκείνος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο όπου και ακόμα νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, ο 30χρονος βρέθηκε αργά τη νύχτα μαχαιρωμένος μέσα στο σπίτι του στο Κολυμπάρι στα Χανιά από την αστυνομία.

Εκείνος έφερε σοβαρό τραύμα στο θώρακα και υπεβλήθη άμεσα σε χειρουργείο από τους θωρακοχειρουργούς του Νοσοκομείου Χανίων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το μαχαίρι φαίνεται να τον βρήκε στην καρδιά με την κατάσταση του άνδρα που νοσηλεύεται να είναι σήμερα σταθερή.

Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε τραυματισμένος ο άνδρας, διεξάγοντας έρευνα ενώ η κατάθεση του τραυματία, μόλις το επιτρέψει η υγεία του, αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στην υπόθεση.

Η Ασφάλεια Χανίων έχει προχωρήσει σε προσαγωγές υπόπτων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
159
116
82
81
77
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Από ηλεκτροπληξία και πνιγμό ο θάνατος του 10χρονου που βρέθηκε σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερρών
Κατά την νεκροψία νεκροτομή στον 10χρονο διαπιστωθήκαν ευρήματα ηλεκτροπληξίας και πνιγμού - Τα σημάδια στο σώμα του συνάδουν με τις καταγγελίες ότι μέσα στο κανάλι υπήρχε ηλεκτρικό καλώδιο
Το κανάλι που βρέθηκε νεκρός ο 10χρονος
Τα 4 χτυπήματα σε βίλες των νοτίων προαστίων που «δείχνουν» τους Χιλιανούς διαρρήκτες του γνωστού εφοπλιστή
Τέσσερις βίλες έχουν δεχτεί χτυπήματα με πανομοιότυπο τρόπο όμως μέχρι στιγμής οι αξιωματικοί του Οργανωμένου Εγκλήματος δεν είναι σε θέση να ταυτοποιήσουν τους δράστες που μπήκαν στα συγκεκριμένα σπίτια
Τα ευρήματα των Αρχών / ΕΛΑΣ 5
Newsit logo
Newsit logo