Σέρρες: Από ηλεκτροπληξία και πνιγμό ο θάνατος του 10χρονου που βρέθηκε σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια

Κατά την νεκροψία νεκροτομή στον 10χρονο διαπιστωθήκαν ευρήματα ηλεκτροπληξίας και πνιγμού - Τα σημάδια στο σώμα του συνάδουν με τις καταγγελίες ότι μέσα στο κανάλι υπήρχε ηλεκτρικό καλώδιο
Το κανάλι που βρέθηκε νεκρός ο 10χρονος
Φως στα αίτια θανάτου του 10χρονου στην Ηράκλεια Σερρών που βρέθηκε νεκρός σε αρδευτικό κανάλι ρίχνει η νεκροψία νεκροτομή.

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά τη νεκροψία νεκροτομή στον 10χρονο από την Ηράκλεια Σερρών διαπιστωθήκαν ευρήματα ηλεκτροπληξίας και πνιγμού. Τα σημάδια στο σώμα του συνάδουν με τις καταγγελίες ότι μέσα στο αρδευτικό κανάλι υπήρχε ηλεκτρικό καλώδιο.

Η τραγωδία σημειώθηκε την Τετάρτη (28.05.2026) στην Ηράκλεια Σερρών, όταν 10χρονος έχασε τη ζωή του μέσα σε αρδευτικό κανάλι της περιοχής.

Η οικογένεια του παιδιού ζει σε οικισμό Ρομά δίπλα στο αρδευτικό κανάλι. Κάποια στιγμή η μητέρα του ανήλικου κατάλαβε ότι λείπει αρκετή ώρα, άρχισε να τον ψάχνει και επειδή δεν τον έβρισκε κάλεσε τις Αρχές.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 10χρονος επιχείρησε να διασχίσει το αρδευτικό κανάλι πατώντας πάνω σε σανίδι, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες  συνθήκες βρέθηκε στο νερό. 

Οι πυροσβέστες μετά από λίγη ώρα εντόπισαν τον 10χρονο χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο αρδευτικό κανάλι. Άμεσα γύρω στις 11.45 το παιδί μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας με τους γιατρούς να διαπιστώνουν απλά τον θάνατό του.

Στην περιοχή έχει εντοπιστεί ένα κομμένο καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο φέρεται να συνδέεται με υπόθεση ρευματοκλοπής.

Λουλούδια δίπλα από το αρδευτικό κανάλι που βρέθηκε νεκρός ο 10χρονος

Η αστυνομία από την πρώτη στιγμή εξέταζε σοβαρά το σενάριο ο 10χρονος να πάτησε ένα καλώδιο που ήταν μέσα στο κανάλι και να έπαθε ηλεκτροπληξία.

Γι’ αυτό το λόγο έχει συλληφθεί μία γυναίκα, καθώς στο σπίτι της βρέθηκε τμήμα του συγκεκριμένου καλωδίου, ενώ οι Αρχές θεωρούν πως ενδέχεται να σχετίζεται με τη ρευματοκλοπή που έχει εντοπιστεί στην περιοχή.

Παράλληλα συνελήφθη και η μητέρα του 10χρονου για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, η οποία αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα. 

