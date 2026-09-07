Καιρός: Αλλάζει ο καιρός από την Τρίτη – Πτώση της θερμοκρασίας και ισχυροί άνεμοι

Φθινοπωρινό θα είναι το σκηνικό του καιρού τις επόμενες μέρες, καθώς η θερμοκρασία θα πέσει μεν αλλά σε κάποιες περιοχές θα παραμείνουν πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι πιο αισθητή από την Τρίτη (8.9.26) και μετά. Στη Δυτική Ελλάδα ο φθινοπωρινός καιρός θα είναι πιο έντονος, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα η μέση μέγιστη θερμοκρασία υποχωρεί προς τους 26-27 βαθμούς. Στην Κεντρική Ελλάδα και τη Θεσσαλία αναμένεται να κινηθεί γύρω στους 28 βαθμούς.

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Στην Αττική η πτώση θα είναι πιο αργή, ενώ στο Αιγαίο και την Κρήτη η πτώση δεν θα είναι έντονη.

Οι βοριάδες θα ενισχυθούν στο Αιγαίο, φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ τοπικά στα νότια της Κρήτης μπορεί να αγγίξουν τα 8 μποφόρ.

Από την Τετάρτη αυξάνεται η αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά, με πιθανότητα για μπόρες και καταιγίδες κυρίως στην Πίνδο, προς τον Όλυμπο και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου.

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Προς το τέλος της εβδομάδας οι άνεμοι εξασθενούν, οι ελάχιστες θερμοκρασίες υποχωρούν και το σκηνικό αποκτά πιο φθινοπωρινά χαρακτηριστικά, σημειώνει σε σχετική ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς.

«Στη Βόρεια Ελλάδα η διάμεση μέγιστη υποχωρεί από τους 29,6°C στους 26,6°C, ενώ στη Δυτική Ελλάδα η πτώση είναι εντονότερη, από τους 34,2°C στους 27,2°C. Εκεί εντοπίζεται και το ισχυρότερο υετικό σήμα, με πιθανότητα 47% για τουλάχιστον 5 mm στις 13 Σεπτεμβρίου» σημειώνει.

Ο Θοδωρής Κολυδάς τονίζει ότι: «Στην Κεντρική Ελλάδα και τη Θεσσαλία η θερμοκρασία κατευθύνεται προς τους 28°C, με μέτριες πιθανότητες βροχής. Η Ανατολική Στερεά και η Αττική παρουσιάζουν πιο αργή υποχώρηση, ενώ στην Πελοπόννησο η πτώση είναι σημαντική. Στο Αιγαίο και την Κρήτη οι θερμοκρασίες μειώνονται ηπιότερα και το υετικό σήμα παραμένει πολύ ασθενές».

«Δεν διαφαίνεται παρατεταμένο πανελλαδικό επεισόδιο βροχών. Στο Αιγαίο, ωστόσο, οι τοπικές ενισχύσεις των ανέμων παραμένουν σημαντικές, με ιδιαίτερα ισχυρό σήμα για τουλάχιστον 6 μποφόρ στην Άνδρο στις 8 Σεπτεμβρίου» καταλήγει.

Ένα βαρομετρικό χαμηλό που βρίσκεται προς την Ιταλία ενδέχεται να κινηθεί προς τη χώρα μας, φέρνοντας βροχές αρχικά κυρίως στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα.

Σύμφωνα με την 15ήμερη τάση του ECMWF, το ισχυρότερο υετικό σήμα εντοπίζεται στη Δυτική Ελλάδα, ενώ δεν διαφαίνεται μέχρι στιγμής ένα παρατεταμένο επεισόδιο βροχών σε όλη τη χώρα.