Nova: Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα σε σταθερή και κινητή τηλεφωνία

Αναστάτωση προκλήθηκε σε πολλούς χρήστες της Nova αφού πριν λίγη (29/1/2026) ώρα είχε πέσει το δίκτυο της Nova σε όλη την Ελλάδα με την σταθερή και κινητή τηλεφωνία να μην λειτουργεί και να προκαλεί μεγάλα προβλήματα στους χρήστες. Το πρόβλημα πλέον αποκαταστάθηκε και οι υπηρεσίες λειτουργούν κανονικά.

Σύμφωνα με αναφορές, πολλοί χρήστες της Nova αδυνατούσαν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες της. Το πρόβλημα εκδηλώθηκε γύρω στις 14:30 το μεσημέρι της Πέμπτης (29/01/2026).

Χιλιάδες χρήστες επισήμαναν το πρόβλημα στο δίκτυο αφού χιλιάδες συνδρομητές δεν μπορούσαν να κάνουν ή δεχθούν κλήσεις, αλλά ούτε και SMS.

Αναφορές για προβλήματα υπήρξαν τόσο σε Αττική (από Νέο Κόσμο και Ηλιούπολη έως Ωρωπό και Αχαρνές) όσο και στην επαρχία (Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Χίος και αλλού).

Η εταιρεία ενημέρωνε τους συνδρομητές μέσω ηχογραφημένου μηνύματος στη γραμμή εξυπηρέτησης κινητής τηλεφωνίας ότι υπήρχε γενικευμένο πρόβλημα στην ποιότητα κλήσεων, το οποίο βρίσκεται υπό έλεγχο και αναμένεται να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό.