Novartis: Ομολογία της Μαρίας Μαραγγέλη ότι ήταν προστατευόμενη μάρτυρας στις ΗΠΑ- «Έλαβα βραβείο το 2023»

Για πρώτη φορά, η δεύτερη κατηγορούμενη στη δίκη των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της υπόθεσης Νοβάρτις, Μαρία Μαραγγέλη, παραδέχεται ότι υπήρξε παράλληλα προστατευόμενη μάρτυρας και στην Αμερική, από όπου έλαβε αμοιβή για τα όσα κατέθεσε.

Η καταδικασμένη σε πρώτο βαθμό σε 33 μήνες φυλάκιση με αναστολή για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση σε βάρος πολιτικών προσώπων, αιφνίδια προσήλθε σήμερα (05.01.2026) στο δικαστήριο και δήλωσε την πρόθεσή της να απολογηθεί για τη Novartis, παρά το γεγονός ότι στις προηγούμενες συνεδριάσεις ο συνήγορός της, είχε δηλώσει το αντίθετο. Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημά της και η πρώην μάρτυρας με το ψευδώνυμο «Αικατερίνη Κελέση» έδωσε απολογία.

Απολογούμενη λοιπόν, παραδέχθηκε ότι την άνοιξη του 2018 έδωσε καταθέσεις στις αμερικανικές αρχές, υπό το καθεστώς προστασίας μάρτυρα, για αθέμιτες πρακτικές στην εταιρεία Novartis. Γι’ αυτές, όπως η ίδια είπε, έλαβε «βραβείο» από την Αμερική, το Νοέμβριο 2023.

«Δεν αναφέρθηκε ποτέ σε εμένα για κάποιο βραβείο εξαρχής. Μετά από πολλά πολλά χρόνια, τα χρήματα του βραβείου που μου δώσανε ήταν γιατί έκριναν ότι έδωσα αξιόλογα στοιχεία στις αρχές. Μου ανακοινώθηκε το 2023, τα πήρα το Νοέμβριο του 2023», είπε σχετικά η κατηγορούμενη, ομολογώντας για πρώτη φορά ότι υπήρξε προστατευόμενη μάρτυρας και στην Ελλάδα, αλλά και στις ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται, ότι απολογούμενος την προηγούμενη εβδομάδα, ο συγκατηγορούμενός της, Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης, τήρησε το δικαίωμα της σιωπής, αρνούμενος να δώσει απάντηση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και οι δύο ελέγχονται από την ελληνική δικαιοσύνη, για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ενώ έχουν δεσμευθεί τα περιουσιακά τους στοιχεία σε Ελλάδα και Ελβετία, καθώς τεράστια χρηματικά ποσά πολλών εκατομμυρίων ευρώ, έχουν βρεθεί, κατά πληροφορίες, σε τραπεζικούς τους λογαριασμούς στην Ελβετία.

Δήλωσε αδικημένη από την ελληνική δικαιοσύνη

Η Μαρία Μαραγγέλη δήλωσε στο δικαστήριο αδικημένη από την πρωτόδικη απόφαση, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι στην Αμερική θεωρήθηκε αξιόπιστη ενώ στην Ελλάδα το ακριβώς αντίθετο.

«Προσωπικά θεωρώ αδικημένη από την πρωτόδικη απόφαση, εγώ κατέθεσα για αυτά που έβλεπα μέσα στην εταιρεία, οι αμερικανικές αρχές με έκριναν αξιόπιστη, με βράβευσαν, η ελληνική δικαιοσύνη με έκρινε αναξιόπιστη σε ένα μέρος και αξιόπιστη σε κάποιο μέρος των καταθέσεων. Απορώ με τον εαυτό μου, αν είμαι αξιόπιστη ή αναξιόπιστη», είπε απολογούμενη η Μαραγγέλη και εξήγησε γιατί άσκησε έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης.

«Γι’ αυτό θεώρησα ότι ήθελα να προχωρήσω στην έφεση, γιατί είστε πιο έμπειροι δικαστές και μπορείτε να οδηγηθείτε σε μια δίκαιη απόφαση. Γι αυτό ήρθα στο εφετείο, ήταν ένα μέσο να αντιδράσω», είπε η κατηγορούμενη.

«Είπα για ό,τι είδα»

Η πρώην προστατευόμενη μάρτυρας που από τα τέλη του 2017, έως και τα μέσα του 2018, έδωσε διαδοχικές καταθέσεις στους πρώην εισαγγελείς διαφθοράς και «έδωσε» 10 πολιτικά πρόσωπα ως δωρολήπτες από τον φαρμακευτικό κολοσσό, επανέλαβε και σε αυτό το δικαστήριο ότι «μίλησε για ό,τι είδε και τίποτα παραπέρα».

«Κατέθεσα ό,τι έβλεπα. Ό,τι είδα, είδα, δεν κατέθεσα κάτι παραπέρα», είπε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας ότι είδε κίτρινους φακέλους με 20, 50 και 70 χιλιάδες ευρώ που καταμετρούνταν μέσα στο γραφείο και κατά τον τότε αντιπρόεδρο της Novartis, Κωνσταντίνο Φρουζή, προορίζονταν για τον Άδωνι Γεωργιάδη.

«Τα 20,50,70 χιλιάρικα μετρήθηκαν μέσα στο γραφείο και μπήκαν στο φάκελο, σε αυτά ήμουν παρούσα. Όπου ήμουν παρούσα, έλεγα ότι είμαι παρούσα. Είμαι βέβαιη ότι είδα τον κίτρινο φάκελο. Έχει μείνει στο μυαλό μου. Ο Φρουζής είχε αναφέρει για 2 εκατομμύρια, για τον Άδωνι Γεωργιάδη, αυτό διατυμπάνιζε στην εταιρεία μετά, αυτό κατέθεσα. Για τον Σαμαρά, χρήματα μπήκαν στη βαλίτσα.

Η βαλίτσα μπήκε στο αυτοκίνητο, το αυτοκίνητο μπήκε στο Μέγαρο Μαξίμου και η βαλίτσα γύρισε άδεια. Είμαι βέβαια γι’ αυτά που είδα. Δεν ήμουν μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν ξέρω αν τελικά έδωσε τα χρήματα. Από τη στιγμή που γύριζε στην εταιρεία, διατυμπάνιζε ότι ο στόχος είχε επιτευχθεί. Έλεγα αυτό που έλεγε. Εγώ ανέφερα ότι τα χρήματα ήταν σε μετρητά και κινήθηκαν εκτός του τραπεζικού συστήματος από τον κ. Φρουζη. Όλα αυτά που έχω πει αποδεικνύονται στην πράξη ότι είναι αληθή» είπε για τα όσα έχει καταθέσει για χρηματισμούς 10 πολιτικών.

Τέλος, η κατηγορούμενη ανέφερε ότι δεν είχε μένος, ούτε κάτι προσωπικό με τους πολιτικούς, τους οποίους κατήγγειλε, ότι δεν ήθελε να τους στοχοποιήσει και ότι το μόνο που έκανε ήταν να καταθέσει τις αθέμιτες πρακτικές της εταιρείας.