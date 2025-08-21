Ο 15χρονος Δημήτρης που έπαθε θερμοπληξία και υπεβλήθη σε μεταμόσχευση έχει μεταφερθεί σε κλινική της παιδιατρικής πτέρυγας στο Τορίνο

Στο Τορίνο, αλλά εκτός του νοσοκομείου Le Molinette, αναρρώνει ο 15χρονος που υποβλήθηκε σε επιτυχυμένη μεταμόσχευση ήπατος, μετά από θερμοπληξία που υπέστη κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο Μέτσοβο και η οποία λίγο έλειψε να του στοιχίσει τη ζωή.

Ο 15χρονος υποβλήθηκε στις 30 Ιουλίου 2025 σε επιτυχημένη μεταμόσχευση ήπατος, συνολικής διάρκειας 9,5 ωρών, μετά από θερμοπληξία, η οποία προκλήθηκε λόγω μιας σπάνιας διαταραχής, αυτή της ανιδρωσίας, δηλαδή δεν ιδρώνει, γεγονός που τον κάνει ευάλωτο σε υψηλές θερμοκρασίες.

Ο πατέρας του 15χρονου, με δήλωσή του στο onlarissa.gr, είπε ότι ο μικρός Δημήτρης, με καταγωγή από τα Φάρσαλα, βρίσκεται σε καλή κατάσταση, μιλάει, τρώει και έχει κανονικά επαφή με το περιβάλλον και με τους γονείς του που βρίσκονται διαρκώς στο πλάι του.

«Πλέον έχουμε φύγει από το νοσοκομείο Le Molinette και μεταφερθήκαμε σε κλινική, στην παιδιατρική πτέρυγα, ακριβώς απέναντι, όπου ο Δημήτρης παρακολουθείται από εξειδικευμένους γιατρούς», τονίζει ο πατέρας του παιδιού στο onlarissa.gr.

Και συμπλήρωσε: «Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε εικόνα για το πότε θα πάρουμε εξιτήριο. Θα μας καλέσουν οι γιατροί για να μας ενημερώσουν για την εικόνα του παιδιού μας και για το ποια θα είναι η εξέλιξη».

Η περίπτωση του 15χρονου είναι το πρώτο περιστατικό με συγγενή ανιδρωσία που αντιμετωπίστηκε στο συγκεκριμένο Κέντρο του Τορίνο. Και αυτό, παρότι έχουν διενεργηθεί σε αυτό πάνω από 4.300 μεταμοσχεύσεις ήπατος.

«Η εφίδρωση βοηθά τον οργανισμό να απαλλαγεί από την περιττή θερμότητα, ώστε να διατηρήσει την εσωτερική θερμοκρασία του. Ωστόσο το αγόρι αυτό έχει συγγενή ανεπάρκεια αυτού του μηχανισμού», εξήγησε ο Dr. Renato Romagnoli, αναπληρωτής καθηγητής Χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο του Τορίνο και διευθυντής του Κέντρου Μεταμοσχεύσεων Ήπατος στο Νοσοκομείο Molinette.

«Είναι ένα μεμονωμένο πρόβλημα. Κατά τα άλλα δεν είχε τίποτα. Νομίζω ότι θα θυμάται για όλη του την ζωή τι κόντεψε να πάθει. Οι γιατροί στην Ελλάδα αμέσως κατάλαβαν τι του είχε συμβεί, αλλά η σοβαρή βλάβη στο ήπαρ του είχε ήδη αναπτυχθεί».