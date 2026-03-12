Ο Ανδρέας Ηλιάδης έστειλε επιστολή για τον επικίνδυνο ποδηλατόδρομο της Πάτρας μετά το ατύχημά του

Ένα σοβαρό ατύχημα συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης 11.03.2026, στον ποδηλατόδρομο της Πάτρας, κοντά στο νέο ΚΤΕΛ. Θύμα ήταν ο γνωστός παιδοεντατικολόγος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, Ανδρέας Ηλιάδης.

Ο γιατρός, Ανδρέας Ηλιάδης, τραυματίστηκε όταν το ποδήλατό του συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο ποδήλατο. Όπως ανέφερε, οι ρόδες των ποδηλάτων μπήκαν στις σιδηροδρομικές ράγες, με αποτέλεσμα οι δύο ποδηλάτες να χάσουν τον έλεγχο και να πέσουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο δεν υπάρχει σωστή πρόβλεψη για την ασφαλή διέλευση των ποδηλάτων. Οι ποδηλάτες αναγκάζονται να περνούν από σημείο όπου ο ποδηλατόδρομος διασταυρώνεται επικίνδυνα με τις ράγες του τρένου, τόσο προς το κέντρο της Πάτρας όσο και προς το deck.

Μετά το ατύχημα, κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ με γιατρό μετέφερε άμεσα τον κ. Ηλιάδη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου, όπου εξετάστηκε στα Επείγοντα. Οι γιατροί του έκαναν λαρυγγοσκόπηση, αξονική τομογραφία, ακτινογραφία θώρακος και αιματολογικές εξετάσεις.

Οι εξετάσεις έδειξαν κάταγμα σε οστό του λάρυγγα, καθώς και αιμάτωμα και έντονο πρήξιμο, γι’ αυτό και κρίθηκε απαραίτητο να νοσηλευτεί για στενή παρακολούθηση. Μέχρι τώρα έχουν γίνει αρκετές εξετάσεις στον λάρυγγα, ενώ ο ίδιος έχει δυσκολία στην κατάποση, έντονο πόνο. Παράλληλα έχει εκδορές στα πόδια και μώλωπες στα χέρια.

Η επιστολή του στον δήμαρχο Πατρέων

Από το νοσοκομείο, ο Ανδρέας Ηλιάδης έστειλε επιστολή στον δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, ζητώντας να σταματήσει προσωρινά η διέλευση ποδηλάτων στο συγκεκριμένο σημείο, από τη μπάρα του τρένου μέχρι το σημείο του ατυχήματος, μέχρι να γίνουν τα απαραίτητα έργα για την ασφάλεια.

Όπως ανέφερε, κάτοικοι της περιοχής τον ενημέρωσαν ότι παρόμοια περιστατικά έχουν συμβεί και στο παρελθόν στο ίδιο σημείο. Γι’ αυτό προειδοποιεί ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για ακόμη πιο σοβαρό ή και θανατηφόρο ατύχημα, ιδιαίτερα για μικρά παιδιά που χρησιμοποιούν τον ποδηλατόδρομο.