Ο δράστης που παρενόχλησε σεξουαλικά 22χρονη σε λεωφορείο φώναζε ότι έχει παιδιά για να μην συλληφθεί

«Δεν υπάρχει παραδειγματισμός ούτε τιμωρία. Είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό στα καλά καθούμενα;» λέει ο πατέρας της 22χρονης που δέχτηκε σεξουαλική παρενόχληση την ώρα που επέβαινε σε λεωφορείο στην Αθήνα.

Το περιστατικό έγινε χθες Δευτέρα (8.9.2025) στη γραμμή Ε14 της Αθήνας όταν ο 52χρονος δράστης πλεύρισε 22χρονη Ελληνίδα που καθόταν ανυποψίαστη μέσα σε λεωφορείο, γλίστρησε το χέρι του κάτω από τα ρούχα της και ξεκινώντας από τον μηρό, κατάληξε να θωπεύει τα γεννητικά της όργανα κάνοντας τη νεαρή να «παγώσει» από τον τρόμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η νεαρή κοπέλα με το που έγινε το περιστατικό και σε πανικό κάλεσε αμέσως στο σπίτι της για να ενημερώσει τι της συνέβη.

Ο πατέρας της 22χρονης μιλώντας στο newsit.gr αναφέρει: «Η κόρη μου όταν με πήρε τηλέφωνο ήταν πολύ ταραγμένη, όταν γύρισε στο σπίτι ήταν λίγο καλύτερα» και υποστήριξε πως σε αυτές τις περιπτώσεις αν κανείς αντιδράσει κινδυνεύει να κατηγορηθεί ακόμα και για ρατσισμό.

Προσπαθούσα να συγκρατηθώ και να είμαι κοντά στην κόρη μου, ακόμα είμαι αρκετά φορτισμένος γι’ αυτό που έπαθε το παιδί μου τονίζει ο πατέρας.

«Αν δεν υπάρχει παραδειγματισμός και τιμωρία αυτά θα συνεχίζουν να υπάρχουν και δεν ισχύει μόνο για το δικό μου παιδί αλλά για όλα τα παιδιά του κόσμου. Βλέπεις τι γίνεται κάθε μέρα στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει έλεγχος, τιμωρία, τίποτα. Είμαι πολύ φορτισμένος σαν πατέρας και μπορεί να πω πράγματα που δεν πρέπει. Είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό στα καλά καθούμενα. Ο τύπος ήταν από την Αλβανία και δεν είχε χαρτιά, είναι χωρισμένος και χρησιμοποιούσε και τα παιδιά του για να πει ότι έχω παιδιά και κατά λάθος έβαλα το χέρι μου εκεί» καταλήγει για το περιστατικό στο newsit.gr o πατέρας.

Ρεπορτάζ: Βασίλης Σακουλέβας