Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί αποξηραμένα βερίκοκα – Εντοπίστηκε διοξείδιο του θείου

Το διοξείδιο του θείου και οι θειώδεις ενώσεις που εντοπίστηκαν στο προϊόν «Dried Osmotic Apricot - Βερίκοκο Αφυδατωμένο», είναι αλλεργιογόνα συστατικά και μπορούν να επηρεάσουν άτομα με ευαισθησία σε αυτά
Διοξείδιο του θείου εντοπίστηκε σε αποξηραμένα βερίκοκα που εμπεριέχονται σε κλειστή πλαστική συσκευασία, με αποτέλεσμα ο ΕΦΕΤ να ανακοινώσει την ανάκλησή τους.

Έπειτα από ελέγχους και δειγματοληψίες από τον ΕΦΕΤ, διαπιστώθηκε ότι το προϊόν «Dried Osmotic Apricot – Βερίκοκο Αφυδατωμένο» σε πλαστική κλειστή συσκευασία 1Kg, έχει στοιχεία διοξειδίου του θείου καθώς και θειωδών ενώσεων, τα οποία σε μεγάλες ποσότητες προκαλούν αλλεργίες και προβλήματα σε ανθρώπους με ευαισθησίες σε αυτά.

Η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ

Το Τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας στο πλαίσιο προγράμματος συνεργασίας με τον ΕΦΕΤ έτους 2025 για τον έλεγχο προσθέτων τροφίμων και αρωματικών ουσιών σε διάφορα είδη τροφίμων, προέβη σε δειγματοληψία τροφίμου με στοιχεία «Dried Osmotic Apricot – Βερίκοκο Αφυδατωμένο» σε πλαστική κλειστή συσκευασία 1Kg, με αριθμό παρτίδας Batch No OSAPR140725 Προέλευσης Σερβίας, ανάλωση κατά προτίμηση πριν από: 01/2027, που διατίθεται από την επιχείρηση «HEALTH TRADE» με έδρα στον Λόγγο-Αιγιαλείας Αχαΐας.

Το προϊόν, εξετάστηκε από το Τμήμα Χ.Y. Καβάλας της Χημικής Υπηρεσίας Αν. Μακεδονίας & Θράκης του Γενικού Χημείου του Κράτους, της Α.Α.Δ.Ε. και χαρακτηρίστηκε Μη Κανονικό και Μη Ασφαλές διότι διαπιστώθηκε ότι περιέχει το συντηρητικό διοξείδιο του θείου σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από 10 mg/kg αλλά στη συσκευασία του δεν αναγράφεται η ουσία θειώδη η οποία είναι αλλεργιογόνος, ενώ θα έπρεπε να τονίζεται με είδος χαρακτήρων που κάνει σαφή διάκριση από το υπόλοιπο του καταλόγου των συστατικών.

Το προϊόν που ανακαλεί ο ΕΦΕΤ

Το διοξείδιο του θείου και οι θειώδεις ενώσεις σε συγκεντρώσεις άνω των 10mg/kg είναι αλλεργιογόνα συστατικά και μπορούν να επηρεάσουν άτομα με ευαισθησία σε αυτά.

Το Τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ζήτησε την άμεση ανάκληση / απόσυρση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας από το ανωτέρω ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ – ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ προϊόν, από την εσωτερική αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Σύμφωνα με ενημέρωση της επιχείρησης «HEALTH TRADE» το εν λόγω προϊόν διατίθεται και σε συσκευασία των 100 γρ με τα ίδια στοιχεία παρτίδας (Batch No OSAPR140725-SAK).

Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί τα προϊόντα της επίμαχης παρτίδας, ανεξαρτήτως μεγέθους συσκευασίας και έχουν αλλεργία στα θειώδη να μην τα καταναλώσουν.

