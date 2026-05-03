Πάρνηθα: Μοναδικές εικόνες από το λευκό τοπίο

Ο καιρός «τρελάθηκε» με τον χιονιά του Μαΐου. Μοναδικές εικόνες καταγράφονται στην Πάρνηθα αλλά και σε πολλές ορεινές περιοχές της χώρας, με το χιόνι να έχει κάνει μετατρέψει εκτάσεις σε λευκά τοπία που θυμίζουν βαθύ χειμώνα.

Το σκηνικό του καιρού άλλαξε μέσα σε λίγες ώρες, με πυκνές χιονοπτώσεις να καταγράφονται από την Πελοπόννησο ως τη Βόρεια Ελλάδα. Σε Παρνασσό, Σέλι, στην ορεινή Κορινθία, Λάρισα, Σέρρες, Πάρνηθα και άλλες περιοχές έπεσαν χιόνια θυμίζοντας χειμώνα.

Το τοπίο είναι μαγευτικό αλλά δεν θυμίζει σε τίποτα άνοιξη, καθώς είναι όλα καλυμμένα με χιόνι. Δείτε ΕΔΩ ζωντανή εικόνα από το Φλαμπούρι της Πάρνηθας και από ΕΔΩ από το καταφύγιο Μπάφι.

Χαρακτηριστικά τα πλάνα του Orange Press Agency από την Πάρνηθα:

Συνεχίζει να χιονίζει στα Καλάβρυτα και στη Ζήρεια

Χειμωνιάτικες συνθήκες και στα Καλάβρυτα με το χιονοδρομικό κέντρο, αν και κλειστό, να είναι γεμάτο χιόνι. Η θερμοκρασία βρίσκεται στους -1 βαθμούς Κελσίου. Όσοι βρέθηκαν στην περιοχή των Καλαβρύτων αυτό το τριήμερο για την Πρωτομαγιά, παρότι δεν θα είχαν στο μυαλό τους ότι θα συναντήσουν χιόνι, ανέβηκαν μέχρι το χιονοδρομικό για να χαρούν το πρωτοφανές σκηνικό.

Χιόνι έπεσε και στη Ζήρεια στην Ορεινή Κορινθία, δημιουργώντας ένα ασυνήθιστο για την εποχή σκηνικό. Από τα χωριά Τρίκαλα και πάνω, ο δρόμος έχει αρκετό χιόνι, με τους οδηγούς να χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί ο δρόμος γλιστράει.

Η έντονη ψυχρή μάζα που επηρεάζει τη χώρα θεωρείται ιδιαίτερα ασυνήθιστη για την εποχή, παρουσιάζοντας μετεωρολογικές ομοιότητες με φαινόμενα που έχουν παρατηρηθεί μόλις λίγες φορές από τη δεκαετία του 1940.