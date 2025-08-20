Συμβαίνει τώρα:
Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί παρτίδα με πλαστικές κουτάλες

Ο ΕΦΕΤ ζήτησε από τις εν λόγω επιχειρήσεις την άμεση ανάκληση / απόσυρση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας
Ο ΕΦΕΤ μέσω της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηπείρου, ανακοίνωσε την Τετάρτη 20.08.2025 την ανάκληση παρτίδας πλαστικής κουτάλας, καθώς εντοπίστηκε μετανάστευση πρωτοταγών αρωματικών αμινών σε συγκέντρωση που υπερβαίνει το ανώτατο νομοθετικά επιτρεπόμενο όριο για τη χρήση της σε επαφή με τρόφιμα.

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί παρτίδα με τη συγκεκριμένη πλαστική κουτάλα πολυαμιδίου μαύρου χρώματος και μήκους 30 cm με την εμπορική ονομασία «Black Nylon Utensils 12 Solid spoon – ΚΟΥΤΑΛΑ ΡΑΓΟΥ NYLON 30 CM».

Το δείγμα βρέθηκε «Μη Κανονικό» επειδή διαπιστώθηκε μετανάστευση πρωτοταγών αρωματικών αμινών σε συγκέντρωση που υπερβαίνει το ανώτατο νομοθετικά επιτρεπόμενο όριο για τη χρήση της σε επαφή με τρόφιμα. Το εν λόγω προϊόν διατέθηκε από την επιχείρηση ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, που βρίσκεται στα Ιωάννινα, η οποία το προμηθεύτηκε από την εταιρεία Γ. ΤΑΧΜΙΝΤΖΟΓΛΟΥ Α.Ε., που βρισκεται στην Αθήνα.

Ο ΕΦΕΤ ζήτησε από τις εν λόγω επιχειρήσεις την άμεση ανάκληση / απόσυρση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας από την αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

plastiki koutala

Καλούνται οι καταναλωτές, οι οποίοι έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν να μην το χρησιμοποιήσουν.

