Ο «Έλληνας Εσκομπάρ» και ακόμη τρεις κατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι για διακίνηση κοκαΐνης

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν σήμερα (18.12.2025) τέσσερις άνθρωποι για την εμπλοκή τους στη μεγάλη υπόθεση διακίνησης κοκαΐνης με πλοίο που ήρθε από την Βενεζουέλα, ενώ ένας αφέθηκε ελεύθερος.

Ανάμεσα στα άτομα που οδηγούνται στην φυλακή είναι ο «Έλληνας Εσκομπάρ, ο οποίος υποστήριξε ότι το πλοίο που μετέφερε την κοκαΐνη, δεν ήταν δικό του και ότι το είχε πουλήσει τον περασμένο Αύγουστο.

Υπενθυμίζεται ότι μεγάλη υπόθεση μεταφοράς κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη με πλοίο ελληνικών συμφερόντων, αποκαλύφθηκε αρχές της εβδομάδας από τη Δίωξη Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές.

Την περασμένη Κυριακή, συνελήφθησαν στην Ελλάδα πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και ο ιδιοκτήτης του σκάφους που μετέφερε πολύ μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης και εντοπίστηκε στον Ατλαντικό.

Πρόκειται για επιχειρηματία με πλοία και ξενοδοχεία, ο οποίος συνελήφθη στην Κατερίνη, ενώ ακολούθησαν άλλες τέσσερις συλλήψεις σε Αττική και Θήβα.

Ο «Έλληνας Εσκομπάρ» που ήταν γνωστός και ως «χοντρός» είχε πλούσιο βιογραφικό και διακινούσε τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη. Το πλοίο Ουρανία του Αλέξανδρου Αγγελόπουλου βρέθηκε με τεράστιες ποσότητες κοκαΐνης που υπολογίζεται από 5 έως 7 τόνους.

Η διαδρομή του πλοίου και το πλούσιο βιογραφικό του Αλέξανδρου Αγγελόπουλου

Το πλήρωμα του πλοίου του «Έλληνα Εσκομπάρ» Αλέξανδρου Αγγελόπουλου απαρτιζόταν από πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων τέσσερις Έλληνες κι ένας Βούλγαρος.

Το σκάφος ελληνικών συμφερόντων εντοπίστηκε από το πολεμικό ναυτικό της Γαλλίας στον Ατλαντικό Ωκεανό και τέθηκε υπό παρακολούθηση, όπου διαπιστώθηκε ότι μετέφερε ναρκωτικά. Στη συνέχεια άρχισε να ρυμουλκείται για να πιάσει λιμάνι, ώστε να καταμετρηθούν οι ποσότητες κοκαΐνης που έκρυβε στα αμπάρια του.

Το πλοίο πλέον έδεσε στην Μαρτινίκα, ενώ ένα μέρος του πληρώματος βρισκόταν και στο σκάφος «Africa 1».

Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 4 τόνοι κοκαΐνης με τις αρχές να συνεχίζουν την καταμέτρηση του παράνομου φορτίου. Το αλιευτικό απέπλευσε από το Κερατσίνι με προορισμό τη Δυτική Αφρική και φόρτωσε ανοικτά της Σενεγάλης την κοκαϊνη.

Ακόμα και πριν τη σύλληψή του το 2004 στη Στουτγκάρδη, μετά τον εντοπισμό του Africa 1 και των 5,5 τόνων κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη, ο «Έλληνας Εσκομπάρ» είχε απασχολήσει πολλές φορές τις Αρχές, κατάφερνε όμως πάντα να ξεγλιστρά από τους διώκτες του αφού φρόντιζε να μην αφήνει ίχνη πίσω του.

Ο «Έλληνας Εσκομπάρ» οδηγείται στον εισαγγελέα

Δεν ήταν λίγες οι φορές που οι ελληνικές αρχές από το τέλος της δεκαετίας του ’80 ως και το 2000 είχαν λάβει πληροφορίες για τις δραστηριότητές του από τις διωκτικές Αρχές των ΗΠΑ, ακόμα και για εμπλοκή του σε μεταφορά όπλων προς τους Σαντινίστας της Νικαράγουας με πληρωμή ποσότητες κοκαΐνης.

Το 2002 στο Λιτόχωρο είχε τραβήξει τα βλέμματα των αρχών αλλά δεν μπορέσουν να βρουν ενοχοποιητικά στοιχεία σε βάρος του, μέχρι που δύο χρόνια μετά έπεσε στα χέρια των Αρχών. Ξεκινώντας αρχικά με λαθρεμπόριο τσιγάρων, έστησε έναν ικανό στόλο από αλιευτικά και ξεκίνησε τις καραβιές της κοκαΐνης, αποκτώντας μεγάλη περιουσία.

Ο «Έλληνας Εσκομπάρ», έστησε και το «πλυντήριο» για το ξέπλυμα των εκατομμυρίων που κέρδιζε από το εμπόριο ναρκωτικών. Με φιλανθρωπίες, αλλά και με την αγορά δύο ποδοσφαιρικών ομάδων ξέπλενε τα μαύρα χρήματα από τα ναρκωτικά.

Όταν αποφυλακίστηκε πριν από περίπου 10 χρόνια από τις φυλακές, επέστρεψε μερικούς μήνες μετά με απόφαση του Αρείου Πάγου, μέχρι που αποφυλακίστηκε πριν από περίπου έναν χρόνο. Έκτοτε μπήκε ξανά στο μικροσκόπιο των Αρχών αφού θεωρούσαν δεδομένο ότι θα επέστρεφε στις παλιές τους κερδοφόρες δραστηριότητες εκμεταλλευόμενος και το δίκτυο που είχε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια στην Λατινική Αμερική και στην Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη.