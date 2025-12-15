Συμβαίνει τώρα:
Πώς το σκάφος με τους τόνους κοκαΐνης του «Έλληνα Εσκομπάρ» πιάστηκε στα δίχτυα των αρχών – Η διαδρομή και οι συλλήψεις

Όλα ξεκίνησαν πριν μερικές εβδομάδες όταν οι πληροφορίες του ελληνικού FBI, μιλούσαν για μεταφορά τόνων κοκαΐνης με το συγκεκριμένο σκάφος με αποτέλεσμα το σκάφος να «λοκαριστεί» και να τεθεί υπό παρακολούθηση
Ο «Έλληνας Εσκομπάρ» μετά από παλαιότερη σύλληψή του
Ο «Έλληνας Εσκομπάρ» μετά από παλαιότερη σύλληψή του / ΦΩΤΟ ΑΠΕ ΜΠΕ
Δημήτρης Πώποτας , Άρια Καλύβα

Σε ένα πραγματικό θρίλερ με παγκόσμιες διαστάσεις εξελίσσεται η υπόθεση με τον Έλληνα Εσκομπάρ και πρώην πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας και τη μεταφορά περισσότερων από 5 τόνων κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική στη χώρα μας, μέσω σκάφους.

Η υπόθεση με τους τόνους κοκαΐνης που ξεκίνησε από τη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης, έφθασε μέχρι την Κολομβία και τώρα εξελίσσεται στα φουρτουνιασμένα νερά του Ατλαντικού, αφορά σκάφος ελληνικών συμφερόντων, ιδιοκτήτες του οποίου φέρονται οι εταιρείες του καταδικασμένου ναρκέμπορου γνωστού ως «Έλληνας Εσκομπάρ» ή αλλιώς «Χοντρού».

Όλα ξεκίνησαν πριν μερικές εβδομάδες όταν οι πληροφορίες του ελληνικού FBI, μιλούσαν για μεταφορά τόνων κοκαΐνης με το συγκεκριμένο σκάφος. Ενημερώθηκε η DEA και το πλοίο «λοκαρίστηκε» και τέθηκε υπό παρακολούθηση.

Πριν δύο ημέρες το σκάφος αντιμετώπισε προβλήματα λόγω θαλασσοταραχής στον Ατλαντικό, ανοικτά των γαλλικών ακτών με αποτέλεσμα να ενημερωθεί το Ναυτικό της Γαλλίας και να ξεκινήσει προσπάθεια για τη ρυμούλκησή του.

Στόχος των αρχών είναι να δέσει σε κάποιο λιμάνι και να γίνει η καταμέτρηση των ναρκωτικών.

Παράλληλα, η Δίωξη Ναρκωτικών του ελληνικού FBI, έκανε επιχείρηση στην Κατερίνη, τη Θήβα και την Αθήνα και συνέλαβε 5 άτομα. Ανάμεσα τους είναι και 65χρονος Έλληνας βαρόνος της κοκαΐνης που τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα στον χώρο των ξενοδοχείων.

Ο «Χοντρός» φέρεται μάλιστα να είναι και ο «εγκέφαλος» της εγκληματικής οργάνωσης ενώ δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να γίνουν και άλλες συλλήψεις.

Το αμαρτωλό παρελθόν του βαρόνου με τους 5,4 τόνους κοκαΐνης

Το παρατσούκλι «Έλληνας Εσκομπάρ» ή «Χοντρός» αποδόθηκε στον βαρόνο πριν από 21 χρόνια, όταν διαπιστώθηκε πως ήταν ο εγκέφαλος εγκληματικής οργάνωσης, που ήθελε να μεταφέρει ναρκωτικά αξίας 500 εκατομμυρίων ευρώ σε διάφορες χώρες της Ευρώπης.

Ήταν το καλοκαίρι του 2004, όταν το πλοίο «Africa 1» βρέθηκε από τις ισπανικές αρχές με 5,4 τόνους κοκαΐνης. Το πλοίο αναχώρησε από τον Πειραιά στις 15 Μαΐου του 2004 με δηλωθέντα προορισμό την Τουρκία. Οι διωκτικές αρχές όμως που είχαν βάλει στο μικροσκόπιο όμως όλες τις δραστηριότητες του Έλληνα Εσκομπάρ, κατάφεραν να εντοπίσουν το συγκεκριμένο πλοίο στον Ατλαντικό Ωκεανό και με κατεύθυνση προς τις ακτές της Αφρικής. 

Λίγες ημέρες μετά, τα στελέχη των ισπανικών αρχών έκαναν ρεσάλτο στο «Africa 1», όπου βρήκαν τους τόνους κοκαΐνη. Τα ναρκωτικά ήταν μέσα σε χαρτόκουτα έχοντας για ξεκάρφωμα ετικέτα μεταλλικών νερών.

Ο Έλληνας επιχειρηματίας αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδόθηκαν, χωρίς όμως να πείσει τους δικαστές. Κατάφερε πάντως να «σπάσει» τα ισόβια που του είχαν επιβληθεί και αργότερα αφέθηκε ελεύθερος μετά από 11 χρόνια φυλάκισης.

Δύο μήνες αργότερα συνελήφθη και πάλι, ενώ εναντίον του εκκρεμούσαν και άλλες κακουργηματικές διώξεις.

Πέρα από την πλούσια δραστηριότητά του στον συγκεκριμένο χώρο, το ευρύ κοινό τον γνώρισε από την περίοδο που ήταν πρόεδρος σε ποδοσφαιρική ομάδα.

