Ο ΕΟΦ ανακαλεί παρτίδες φαρμάκου για καρδιακές παθήσεις

Στην ανάκληση ενός φαρμακευτικού προϊόντος προχωρά ο ΕΟΦ μόνο λόγω τεχνικών προβλημάτων και όχι ποιοτικών.

Οπως αναφέρει ο ΕΟΦ ανακαλούνται παρτίδες του φαρμακευτικού προϊόντος TEZULIX PR. TAB λόγω προβλημάτων που προέκυψαν κατά την μετάβαση από την πώληση των τεμαχίων του προϊόντος που φέρουν ταινίες γνησιότητας στην πώληση αυτών που φέρουν κωδικό QR».

Τονίζεται ότι οι εν λόγω παρτίδες δεν φέρουν κανένα ποιοτικό πρόβλημα. Η απόφαση εκδίδεται με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση που έχει ξεκινήσει η εταιρεία.

Η εταιρεία ΚΡΚΑ Ελλάς Ε.Π.Ε.. ως υπεύθυνος του προϊόντος στην Ελλάδα, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους πελάτες της, προκειμένου να το αποσύρουν από την αγορά.

Πρόκειται για τις παρτίδες:

TEZULIX PR .TAB 375MG/TAB BTx60 tabs BARCODE ΕΟΦ – 2803295901025 DE9745 Ημερομηνία Λήξης 01/2027

TEZULIX PR .TAB 375MG/TAB BTx60 tabs BARCODE ΕΟΦ – 2803295901025 DD7639 Ημερομηνία Λήξης 02/2026

TEZULIX PR .TAB 500MG/TAB BTx60 tabs BARCODE ΕΟΦ – 2803295902022 DD8882 Ημερομηνία Λήξης 03/2026

TEZULIX PR .TAB 750MG/TAB BTx60 tabs BARCODE ΕΟΦ – 2803295903029 DE2780 Ημερομηνία Λήξης 05/2026

Σύμφωνα με τον Οδηγό Φαρμάκων «Γαληνός», το συγκεκριμένο φάρμακο ενδείκνυται σε ενήλικες ως επιπρόσθετη θεραπεία για τη συμπτωματική αντιμετώπιση ασθενών με σταθερή στηθάγχη.